Nueva York.-El gigante del comercio electrónico y servicios en la nube Amazon y la firma de inteligencia artificial OpenAI anunciaron una alianza estratégica plurianual que incluye una inversión de 50 mil millones de dólares (42 mil 396 millones de euros) por parte de Amazon, destinada a acelerar la innovación en IA generativa a escala global.

Según el acuerdo, Amazon realizará un desembolso inicial de 15 mil millones de dólares, al que seguirán otros 35 mil millones sujetos a condiciones específicas "en los próximos meses".

