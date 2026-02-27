Más Información

Nueva York.-El gigante del y servicios en la nube y la firma de inteligencia artificial anunciaron una alianza estratégica plurianual que incluye una inversión de 50 mil millones de dólares (42 mil 396 millones de euros) por parte de Amazon, destinada a acelerar la innovación en IA generativa a escala global.

Según el acuerdo, Amazon realizará un desembolso inicial de 15 mil millones de dólares, al que seguirán otros 35 mil millones sujetos a condiciones específicas "en los próximos meses".

