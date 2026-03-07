Nueva York.- El precio del petróleo se disparó y no mostró señales de frenar su rápido ascenso una semana después que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques intensos contra Irán que escalaron hasta convertirse en una guerra en Medio Oriente.

El conflicto, en el que casi todos los países de Medio Oriente han sufrido daños por misiles o ataques con drones, ha dejado varados en el golfo Pérsico a los barcos que transportan alrededor de 20 millones de barriles de petróleo al día, sin poder atravesar con seguridad el estrecho de Ormuz, la reducida boca del golfo que limita por su lado norte con Irán.

La interrupción y los daños a instalaciones clave de petróleo y gas en Medio Oriente han provocado un corte en el suministro de petróleo y gas.

Los precios del petróleo superaron los 90 dólares por barril el viernes, con el crudo estadounidense cerrando en 90.90 dólares, un 36% más que hace una semana, y el Brent, el referente internacional, subiendo un 27% a lo largo de la semana hasta situarse en 92.69 dólares.

Europa y Asia resienten más aumento de precios

Las consecuencias están elevando lo que consumidores y empresas pagarán por gasolina, diésel y combustible de aviación, y algunos conductores ya lo están notando en la gasolinera.

Los impactos de precios se sintieron aún con más fuerza en Europa y Asia, mercados que dependen más de los suministros energéticos de Oriente Medio.

Estados Unidos es un exportador neto de petróleo, pero eso no significa que sea inmune a los aumentos del precio del petróleo o de la gasolina, ni que sus productores puedan simplemente compensar la diferencia.

El petróleo se negocia en mercados globales, así que incluso el petróleo producido en Estados Unidos ha subido de precio en función de lo que ocurre en Medio Oriente. Y para muchos productores petroleros estadounidenses, “si se perforan más pozos, hay un desfase de unos seis meses antes que se obtenga ese aumento de producción”, explicó Salazar.

Además, Estados Unidos no puede convertir sin más todo su crudo en gasolina. Esto se debe a que la mayor parte del petróleo producido en Estados Unidos es crudo ligero y dulce, y las refinerías de las costas Este y Oeste están diseñadas principalmente para procesar crudo más pesado y agrio. Como resultado, Estados Unidos exporta parte de su crudo e importa algunos productos refinados como la gasolina.

