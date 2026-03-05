El conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán afectó el estrecho de Ormuz, y aunado a la suspensión de operaciones de la refinería Ras Laffan en Qatar, llevó a los petroprecios por arriba de lo estimado para las finanzas públicas de México en este año, pero su efecto positivo estará en función de la decisión del gobierno de reactivar el subsidio a gasolinas, ausente en 2025, dijeron especialistas.

Para el presente ejercicio, el Congreso de la Unión avaló la cotización propuesta por el Poder Ejecutivo en los Criterios Generales de Política Económica, con un precio para la mezcla mexicana de 54.90 dólares por barril. A raíz de los enfrentamientos, el barril de crudo texano WTI cotiza arriba de 75 dólares, el Brent superó 82 dólares, y la mezcla mexicana ronda niveles de 70 dólares por tonel.

De acuerdo con la sensibilidad de los ingresos que elaboró la Secretaría de Hacienda, un aumento en el precio del crudo incrementa los ingresos por exportaciones más que el alza en los gastos por importación de hidrocarburos para Petróleos Mexicanos (Pemex).

El efecto de un dólar adicional en el precio del petróleo daría 11 mil 600 millones de pesos más, según la dependencia. Una apreciación de 20 centavos en el tipo de cambio afectaría los ingresos en 8 mil 300 millones de pesos.

La fortaleza del peso frente al dólar reduce los ingresos petroleros pues una proporción elevada está asociada a las exportaciones.

BALANCE FINAL

La directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo Financiero Monex, Janneth Quiroz, explicó que, en principio, el alza en los precios del petróleo suele tener un efecto positivo sobre los ingresos públicos, pero el balance final depende de varios factores.

Por un lado, comentó, un mayor precio del crudo incrementa los ingresos petroleros del Estado, tanto por exportaciones como por la contribución de Pemex.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señaló que eso puede fortalecer la recaudación y dar margen adicional a las finanzas públicas.

Aseguró que eso es especialmente relevante cuando el precio observado está encima del estimado en la Ley de Ingresos de la Federación, ya que permite compensar faltantes en otros rubros o reducir presiones sobre el déficit.

Sin embargo, el efecto no es neto, advirtió, puesto que cuando los precios internacionales suben, el gobierno (a través de Hacienda) aplica mayores estímulos al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) de combustibles, puede evitar alzas abruptas en precios al consumidor.

Advirtió que dicha decisión reduce la recaudación por este concepto y neutraliza parte del beneficio del mayor precio del crudo.

Cabe recordar que en 2025 la SHCP suspendió el subsidio a combustibles, por lo que el IEPS fue positivo y dejó ingresos por 444 mil 357 millones de pesos, frente a 403 mil 583 millones obtenidos en 2024.

Actualmente opera un acuerdo entre el gobierno federal con gasolineros para no vender la gasolina regular o Magna más arriba de 24 pesos por litro, pero no se sabe si los empresarios podrán resistir la escalada de petroprecios.

Quiroz enfatizó que, dado que México también importa petrolíferos, un entorno de precios elevados puede encarecer esas compras externas

De tal manera, comentó, el impacto tiende a ser mayormente positivo en términos de ingresos petroleros directos, “pero el efecto final sobre las finanzas públicas depende de la magnitud de los estímulos fiscales, de la plataforma de producción y de la dinámica de importaciones de combustibles”.

Gas natural, también

El presidente de Bursamétrica, Ernesto O’Farrill, dijo en entrevista que no se sabe cuánto durará el conflicto. Sin embargo, conforme se alargue su duración, los precios de los energéticos subirán más.

Además, alertó que los recientes acontecimientos no sólo impactan los precios del petróleo, ya que también encarecen el gas natural, necesario para producir energía eléctrica en el país.

Lo anterior, subrayó, cobra relevancia si se considera que México importa 80% de las necesidades de gas natural y, si suben los precios internacionales, eso repercute en las tarifas al consumidor.

