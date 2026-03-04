Más Información

y la australiana Woodside Energy reportaron un avance de 50% en el , ubicado en el , para extracción de crudo en aguas profundas y esperan obtener el primer barril de crudo en 2028.

Trion se encuentra a 2 mil 500 metros de profundidad, a unos 180 kilómetros de la costa mexicana y a 30 kilómetros al sur de la frontera marítima entre México y .

Fue descubierto en 2012 por Pemex. BHP Petroleum adquirió una participación en 2017 que posteriormente pasó a formar parte de la cartera de Woodside en 2022.

El recurso se desarrollará mediante una Unidad de Producción Flotante (FPU) con una capacidad de producción de petróleo de 100 mil barriles diarios.

Se prevé que el crudo se envíe a los y el desarrollo incluirá 18 pozos (nueve productores, siete inyectores de agua y dos inyectores de gas) perforados en la fase inicial, con un total de 24 pozos perforados a lo largo de la vida del proyecto.

El gas que no se reinyecte o utilice en la FPU se entregará a la red local de ductos de mediante un gasoducto submarino.

Este miércoles, en el Patio de Puertos Integrales del Sureste (PISSA), ubicado en el puerto de Altamira, se llevó a cabo el banderazo de inicio de actividades del Campo Trion, con lo que se marca el arranque formal de una nueva fase estratégica para el desarrollo energético del país.

El evento fue encabezado por Woodside Energy y (Pemex), socio del proyecto, y contó con la participación de la secretaria de Energía del Gobierno de México, Luz Elena González Escobar, del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; del director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla; del subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas Morales; del subsecretario de Asuntos Marítimos y Portuarios de la Secretaría de Marina, Gerardo de Jesús Toledo Guzmán; y del vicepresidente de Trion en Woodside Energy, Stephane Drouaud.

Como acto simbólico central, autoridades e integrantes de la empresa firmaron uno de los cabezales de pozo que será instalado en el lecho marino.

De acuerdo con cifras oficiales, el proyecto representa una inversión aprobada de 10 mil 400 millones de dólares (capital más gastos operativos), considerada la tercera inversión más grande en el país, según Data México de la.

Además, va a generar más de 10 mil millones de en impuestos y regalías para el país a lo largo de la vida del proyecto.

Con este banderazo se consolida una etapa clave en la ejecución de Trion y se envía un mensaje de confianza sobre el potencial energético de México y su capacidad para desarrollar proyectos de alta complejidad técnica en aguas profundas, señaló un informe a partir del evento.

