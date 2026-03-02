Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la Terminal de Almacenamiento y Despacho en Tapachula, Chiapas, opera de forma normal.

La compañía que dirige Víctor Rodríguez Padilla explicó que se ha mantenido un diálogo directo con empleados y se comprometió la empresa a reactivar en esta semana el servicio médico subrogado.

“Adicionalmente, desde el pasado viernes 27 de febrero, se cuenta con un médico general local contratado para garantizar la atención de primer nivel y el surtimiento de recetas médicas”, apuntó en un breve informe.

Lee también Pemex reporta disminución de deuda con proveedores y acreedores; pasivo total cerró 2025 en 85 mil 248 mdd

Trabajadores de Petróleos Mexicanos cerraron totalmente la Terminal de Almacenamiento y Despacho localizada en Puerto Chiapas desde las 7:00 horas del lunes, en protesta por la suspensión de servicios médicos y el desabasto de medicamentos, situación que, afirman, persiste desde hace 14 meses.

De acuerdo con los manifestantes, la decisión se tomó después de no obtener respuesta a una protesta pacífica comenzada la semana pasada con el fin de exigir la restitución de la atención médica.

El cierre es indefinido y contempla el bloqueo de ambas entradas de la terminal, lo que impide la entrada y salida de pipas y, por tanto, el despacho de combustible.

Lee también IMSS inicia reclutamiento de médicos especialistas; espera contratar a 9 mil profesionales

Trascendió que las fuentes advierten que el impacto podría sentirse en las próximas horas en los municipios fronterizos con Guatemala, debido a que las estaciones de servicio contarían con inventarios suficientes nada más para dos o tres días. De mantenerse la protesta, el desabasto podría comenzar el martes 3.

La inconformidad se agravó tras el deceso de un trabajador a mediados de febrero, caso que los inconformes atribuyen a presunta negligencia médica y a la falta de atención oportuna.

Señalan que entre el personal hay pacientes con enfermedades graves, como cáncer, además de personas que requieren diálisis, quienes han tenido que costear sus tratamientos con recursos propios.

Lee también Aumenta precio del petróleo y mercados bursátiles se desploman por ataques iraníes; tasas de interés empeoran la inflación

Hasta el momento, aseguran que no ha habido un acercamiento formal por parte de la empresa con la finalidad de atender la demanda. Mientras tanto, muchas unidades cargadas permanecen dentro de la planta sin poder salir y otras quedaron varadas en el exterior.

Los empleados reiteraron que mantendrán el bloqueo hasta obtener una respuesta concreta sobre la restitución de los servicios médicos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft