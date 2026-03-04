El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, criticó el miércoles a los medios de comunicación por destacar la muerte de seis militares estadounidenses en un ataque con drones iraníes en Kuwait como parte de la guerra con Irán.

En declaraciones a los periodistas junto al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Cain, Hegseth acusó a la prensa de intentar “dejar en mal al presidente” Donald Trump, al llamar la atención sobre el ataque que tuvo como objetivo una caravana de triple ancho utilizada como oficina por el ejército estadounidense.

“Por supuesto, Irán seguirá siendo capaz de lanzar algunos misiles y drones de ataque unidireccionales contra objetivos civiles, y sus aliados intentarán atacar nuestras embajadas, bases y objetivos vulnerables. Al fin y al cabo, son terroristas y necesitan atacar a civiles porque no pueden luchar cara a cara”, afirmó Hegseth.

“Esto es lo que las noticias falsas pasan por alto. Hemos tomado el control del espacio aéreo y las vías navegables de Irán sin necesidad de enviar tropas sobre el terreno. Controlamos su destino. Pero cuando unos pocos drones logran atravesar nuestras defensas u ocurren tragedias, se convierte en noticia de primera plana. Lo entiendo, la prensa solo quiere hacer quedar mal al presidente, pero por una vez, intenten informar sobre la realidad”.

En la conferencia de prensa de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la presentadora Kaitlan Collins la cuestionó sobre las declaraciones de Hegseth, lo que derivó en un regaño por parte de Leavitt.

“¿Es la postura de esta administración que la prensa no debe cubrir de forma destacada las muertes de los miembros del ejército estadounidense?”, preguntó Collins a la portavoz.

“No”, respondió Leavitt. “La postura de esta administración es que la prensa debe informar con precisión sobre el éxito de la Operación Furia Épica y el daño que está causando a [Irán]”.

Collins insistió en que Hegseth se quejó de que la muerte de los soldados fue nota de portada.

“Eso no es lo que dijo, y eso no es lo que quiso decir, y tú lo sabes”, respondió Leavitt. “La prensa solo quiere hacer quedar mal al presidente. Eso es un hecho objetivo. Especialmente tú y especialmente la CNN”.

Collins insistió en que informar sobre las muertes no es “hacer quedar mal al presidente”, sino mostrar lo que está ocurriendo.

El Ejército dio a conocer los nombres de cuatro de los miembros del servicio de reserva fallecidos el domingo: el capitán Cody A. Khork, el sargento de primera clase Noah L. Tietjens, la sargento de primera clase Nicole M. Amor y el sargento Declan J. Coady, después de que un dron iraní atacara su centro de operaciones tácticas en el puerto de Shuaiba.

Otros dos miembros del servicio fallecieron en el ataque, pero sus nombres no se han revelado a la espera de notificar a sus familiares.

