Más Información

Mundial 2026: Harfuch sostiene reunión con representantes de la FIFA; coordina labores de seguridad rumbo a la Copa del Mundo

Mundial 2026: Harfuch sostiene reunión con representantes de la FIFA; coordina labores de seguridad rumbo a la Copa del Mundo

Cámara de Diputados recibe reforma electoral de Sheinbaum; plantea modificar 11 artículos

Cámara de Diputados recibe reforma electoral de Sheinbaum; plantea modificar 11 artículos

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación

Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación

Reportan combates aéreos en Tehéran; Israel afirma que uno de sus aviones derribó un caza iraní por “primera vez en la historia”

Reportan combates aéreos en Tehéran; Israel afirma que uno de sus aviones derribó un caza iraní por “primera vez en la historia”

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

"El Güero Palma", fundador del Cártel de Sinaloa, tramita amparo; acusa incomunicación y tortura en el Altiplano

"El Güero Palma", fundador del Cártel de Sinaloa, tramita amparo; acusa incomunicación y tortura en el Altiplano

Presentan iniciativa para obligar a legisladores a trabajar 48 horas; aquí se tiene que poner el ejemplo": diputada de MC

Presentan iniciativa para obligar a legisladores a trabajar 48 horas; aquí se tiene que poner el ejemplo": diputada de MC

Morenistas arremeten contra Fernández de Cevallos por críticas a Sheinbaum; "yo luchaba por la democracia que usted destruye", responde

Morenistas arremeten contra Fernández de Cevallos por críticas a Sheinbaum; "yo luchaba por la democracia que usted destruye", responde

Sheinbaum: Pago de adeudos fiscales de TV Azteca y Elektra continúa pese a concurso mercantil; televisora ya pagó, señala

Sheinbaum: Pago de adeudos fiscales de TV Azteca y Elektra continúa pese a concurso mercantil; televisora ya pagó, señala

Estudiantes de la UAEM regresan a las calles de Cuernavaca para condenar feminicidio de Kimberly; exigen salida de la rectora

Estudiantes de la UAEM regresan a las calles de Cuernavaca para condenar feminicidio de Kimberly; exigen salida de la rectora

Estudiante ingresa a secundaria de Azcapotzalco con arma de fuego y causa movilización policiaca; no hay lesionados

Estudiante ingresa a secundaria de Azcapotzalco con arma de fuego y causa movilización policiaca; no hay lesionados

El secretario de Guerra de Estados Unidos, , criticó el miércoles a los medios de comunicación por destacar la muerte de seis militares estadounidenses en un ataque con drones iraníes en Kuwait como parte de la guerra con.

En declaraciones a los periodistas junto al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Cain, Hegseth acusó a la prensa de intentar “dejar en mal al presidente” , al llamar la atención sobre el ataque que tuvo como objetivo una caravana de triple ancho utilizada como oficina por el ejército estadounidense.

“Por supuesto, Irán seguirá siendo capaz de lanzar algunos misiles y drones de ataque unidireccionales contra objetivos civiles, y sus aliados intentarán atacar nuestras embajadas, bases y objetivos vulnerables. Al fin y al cabo, son terroristas y necesitan atacar a civiles porque no pueden luchar cara a cara”, afirmó Hegseth.

Lee también

“Esto es lo que las noticias falsas pasan por alto. Hemos tomado el control del espacio aéreo y las vías navegables de Irán sin necesidad de enviar tropas sobre el terreno. Controlamos su destino. Pero cuando unos pocos drones logran atravesar nuestras defensas u ocurren tragedias, se convierte en noticia de primera plana. Lo entiendo, la prensa solo quiere hacer quedar mal al presidente, pero por una vez, intenten informar sobre la realidad”.

En la conferencia de prensa de la portavoz de la , Karoline Leavitt, la presentadora Kaitlan Collins la cuestionó sobre las declaraciones de Hegseth, lo que derivó en un regaño por parte de Leavitt.

“¿Es la postura de esta administración que la prensa no debe cubrir de forma destacada las muertes de los miembros del ejército estadounidense?”, preguntó Collins a la portavoz.

“No”, respondió Leavitt. “La postura de esta administración es que la prensa debe informar con precisión sobre el éxito de la Operación Furia Épica y el daño que está causando a [Irán]”.

Collins insistió en que Hegseth se quejó de que la muerte de los soldados fue nota de portada.

Lee también

“Eso no es lo que dijo, y eso no es lo que quiso decir, y tú lo sabes”, respondió Leavitt. “La prensa solo quiere hacer quedar mal al presidente. Eso es un hecho objetivo. Especialmente tú y especialmente la CNN”.

Collins insistió en que informar sobre las muertes no es “hacer quedar mal al presidente”, sino mostrar lo que está ocurriendo.

El Ejército dio a conocer los nombres de cuatro de los miembros del servicio de reserva fallecidos el domingo: el capitán Cody A. Khork, el sargento de primera clase Noah L. Tietjens, la sargento de primera clase Nicole M. Amor y el sargento Declan J. Coady, después de que un dron iraní atacara su centro de operaciones tácticas en el puerto de Shuaiba.

Otros dos miembros del servicio fallecieron en el ataque, pero sus nombres no se han revelado a la espera de notificar a sus familiares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Credencial Universal de la Salud: requisitos para recibir atención en el IMSS e ISSSTE en 2026. Foto: Especial

Credencial Universal de la Salud: requisitos para recibir atención en el IMSS e ISSSTE en 2026

Jornada laboral de 40 horas así se pagarán las horas extra (hasta el 200% más) y quiénes tienen derecho. Foto: Especial / Canva

Jornada laboral de 40 horas: así se pagarán las horas extra (hasta el 200% más) y quiénes tienen derecho

AP

¿Estamos viviendo un retroceso? Los mejores y peores países para ser mujer en 2026

Los Angeles panorama/ iStock/Larry Gibson

Mundial 2026 en Los Ángeles, California: Partidos, experiencias y cómo se prepara la ciudad

Claves LADA de Estados Unidos. Foto: iStock / JLco - Julia Amaral

LADA de Estados Unidos: cómo marcar, códigos de área y ejemplos claros