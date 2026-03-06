Más Información

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

En esto consiste el Plan Kukulcán para el Mundial 2026; Sedena alista despliegue de unos 99 mil efectivos

En esto consiste el Plan Kukulcán para el Mundial 2026; Sedena alista despliegue de unos 99 mil efectivos

Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón

Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón

Se incendian entre 60 y 70 establecimientos en Punta Zicatela, Oaxaca; propietarios reportan pérdidas totales

Se incendian entre 60 y 70 establecimientos en Punta Zicatela, Oaxaca; propietarios reportan pérdidas totales

Suman 352 mexicanos evacuados vía terrestre por conflicto en Medio Oriente; embajadas identificas más rutas

Suman 352 mexicanos evacuados vía terrestre por conflicto en Medio Oriente; embajadas identificas más rutas

Rancho Izaguirre: Harfuch destaca 47 detenidos por el caso; insiste que hallazgos apuntan a un centro de adiestramiento

Rancho Izaguirre: Harfuch destaca 47 detenidos por el caso; insiste que hallazgos apuntan a un centro de adiestramiento

Denuncias de la ASF se desplomaron en 2025

Denuncias de la ASF se desplomaron en 2025

Pendiente un amparo sobre facultad de la UIF para obtener datos bancarios de Salinas Pliego; SCJN desecha recursos de sus empresas

Pendiente un amparo sobre facultad de la UIF para obtener datos bancarios de Salinas Pliego; SCJN desecha recursos de sus empresas

Bajos salarios y recursos insuficientes agravan crisis en la Secretaría de Cultura 

Bajos salarios y recursos insuficientes agravan crisis en la Secretaría de Cultura 

Caen tres presuntos responsables del asesinato del periodista Salomón Ordoñez; los vinculan a proceso

Caen tres presuntos responsables del asesinato del periodista Salomón Ordoñez; los vinculan a proceso

Localizan con vida a Stephanye Contreras, alumna de la UAEM reportada como desaparecida; desactivan Protocolo Alba

Localizan con vida a Stephanye Contreras, alumna de la UAEM reportada como desaparecida; desactivan Protocolo Alba

Washington.- El secretario estadounidense del Interior, Doug Burgum, aseguró que "la alianza con será una de las maneras en que los precios de la gasolina bajen en Estados Unidos", en plena polémica por el aumento del coste del petróleo tras la intervención en .

Burgum añadió durante una entrevista en la cadena FOX que "Venezuela se ha comprometido a ser competitiva en el mercado nacional e internacional, y esto beneficia a los estadounidenses".

El secretario del Interior ha estado esta semana en Caracas para debatir las oportunidades de petróleo y minerales, donde se reunió con la presidenta interina Delcy Rodríguez, y habría ayudado a gestionar un contrato relativo al oro venezolano.

Lee también

Tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, los lazos comerciales entre el país latinoamericano y la administración Trump se han intensificado.

El presidente Donald Trump descartó que los precios de las gasolinas hayan subido significativamente y afirmó que "ya ha resuelto" el problema del estrecho de Ormuz.
El presidente Donald Trump descartó que los precios de las gasolinas hayan subido significativamente y afirmó que "ya ha resuelto" el problema del estrecho de Ormuz.

Estados Unidos reabrió oficialmente su embajada en Caracas el pasado 1 de febrero, encabezada por la encargada de negocios Laura Dogu, como parte del restablecimiento gradual de relaciones tras la ruptura de 2019.

Con las declaraciones sobre los beneficios del petróleo venezolano para Estados Unidos, Brugum trata de salir al paso de las críticas de quienes se oponen a la intervención en Irán por el alza de los precios de la gasolina y las consecuencias negativas para la economía.

Lee también

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se pronunció este viernes sobre las consecuencias económicas de la operación en Irán y el aumento del precio de la gasolina durante una entrevista en la cadena CNN y sugirió que no le preocupa.

"No hay problema. Será a corto plazo. Bajará mucho y muy rápido", dijo, aunque descartó que los precios hayan subido significativamente y afirmó que "ya ha resuelto" el problema del estrecho de Ormuz.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Mi Primer Hogar Edomex: ¿Cómo inscribirse al programa para que te ayuden a construir tu casa? Requisitos. Foto: Canva

Mi Primer Hogar Edomex: Así puedes recibir apoyo para construir tu casa; estos son los requisitos

Día de la mujer. Foto: Canva

Día de la Mujer: ¿Qué se conmemora? 40 frases feministas e imágenes para el 8 de marzo

Frontera. Foto: iStock

¿A qué hora cierran los puentes fronterizos de Estados Unidos con el cambio de horario?

Aeropuerto. Foto: ChatGPT

¿Están pidiendo el celular a los turistas mexicanos en el aeropuerto de Estados Unidos?

Los Angeles panorama/ iStock/Larry Gibson

Mundial 2026 en Los Ángeles, California: Partidos, experiencias y cómo se prepara la ciudad