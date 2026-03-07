Alondra María Stephanye Contreras Galarza, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fue localizada con vida; Planea tu próxima escapada de fin de semana, te proponemos 3 lugares cerca de la CDMX; México se impone a Gran Bretaña y consigue primer triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol; Suman 352 mexicanos evacuados vía terrestre por conflicto en Medio Oriente; Trump dice que sólo una "rendición incondicional" de Irán pondrá fin a la guerra; El gobierno federal presentó el Plan Kukulkán para proteger las tres sedes mundialistas en México.