La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha aumentado las tensiones políticas, militares y económicas en todo el mundo debido a que el precio del combustible y la bolsa de valores se han visto afectados.

Los ataques contra infraestructuras energéticas, el bloqueo vigente en el estrecho de Ormuz (por donde pasa el 20% del petróleo y del gas natural licuado que se consumen en el mundo) y el temor por la estabilidad en la región hacen cundir el pánico en los mercados.

La ofensiva ha despertado el miedo a un bloqueo en el estrecho de Ormuz, un punto clave del tráfico petrolero y del gas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha tratado de aliviar la presión sobre las cotizaciones del crudo y afirmó que el aumento es un "pequeño precio a pagar" por eliminar la amenaza del programa nuclear iraní.

Las bolsas europeas abrieron a la baja, con París cayendo 2,59%; Fráncfort, 2,47% y Londres, 1,57% en las primeras transacciones. En Asia, la Bolsa de Tokio cerró con una baja de cerca de 5% y la de Seúl, en -6%.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense del mercado, superó los 118 dólares, un máximo desde el verano de 2022, cuando los precios se dispararon por la invasión rusa de Ucrania. Desde que empezó la guerra, el precio del barril de WTI ha subido un 70%, algo nunca visto en un periodo tan corto.

Gas natural sube un 15,5 %

El precio del gas natural se dispara un 15,5 % a media sesión de este lunes, por encima de los 61 euros por megavatio hora (MWh), y acumula una revalorización de más del 92 % desde que el pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto contra Irán.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 13:00 hora española (12.000 GMT) de este lunes, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, sube el 15,5 %, hasta los 61,05 euros por megavatio hora (MWh), después de que en la apertura llegara a subir un 30 %, hasta los 69 euros.

El gas natural se revaloriza con fuerza desde que el pasado sábado se iniciara el conflicto bélico en Medio Oriente, y ante el miedo a corte de suministro energético.

Croacia limita los precios de combustibles

El gobierno de Croacia anunció este lunes que limitará el precio máximo de venta de los combustibles a partir de mañana y durante las próximas dos semanas a 1,50 euros el litro para la gasolina Eurosuper y 1,55 euros el litro para el diésel.

La gasolina Eurosuper, cuyo precio es actualmente 1,46 euros el litro, costará a partir de mañana 1,50 euros, mientras que sin las medidas gubernamentales costaría 1,55 euros, destacó el primer ministro, Andrej Plenković.

El eurodiésel subirá de los actuales 1,48 a 1,55 euros por litro, mientras que, sin la medida anunciada este lunes, costaría 1,72 euros por litro.

Petróleo de Texas supera los 100 dólares el barril

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparaba este lunes un 12 %, hasta 101,88 dólares el barril, mientras los inversores se preparan para las consecuencias económicas de la guerra con Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

A las 9.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 10,98 dólares con respecto al cierre del viernes.

Los precios del petróleo subían hoy debido a que los países de Medio Oriente redujeron la producción en medio del conflicto en curso en la región, lo que dio lugar a informes de que las naciones del G7, incluido Estados Unidos, planeaban discutir una liberación coordinada de crudo de sus reservas estratégicas.

Precio del petróleo beneficiará a Argentina como exportadora: Milei

El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó este lunes que la subida del precio internacional del petróleo -que ya superó los 100 dólares por barril-, en pleno conflicto en Medio Oriente, beneficiará a la economía argentina debido a su condición de "exportador neto" de energía.

“Argentina va a tener una mejora de los términos de intercambio porque está subiendo el petróleo; Argentina es exportador neto”, aseguró el mandatario argentino en una entrevista con Radio Now 97.9 desde Nueva York, en donde participará este martes en la 'Argentina Week', un evento que buscará atraer inversiones internacionales al país.

Uso de reservas estratégicas para estabilizar el mercado: G7

El G7 principales potencias industrializadas ha decidido no utilizar reservas estratégicas por ahora para contrarrestar el impacto de la guerra con Irán en los precios del petróleo. "Aún no hemos llegado allí", dijo el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, después de presidir una reunión de sus homólogos del G7.

"Estamos dispuestos a tomar las medidas necesarias y coordinadas para estabilizar los mercados, como el almacenamiento estratégico", dijo Lescure a los periodistas en Bruselas.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

