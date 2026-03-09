Más Información

El mapa estratégico de “El Mencho”; buscaba apoderarse de corredor de precursores

Inflación rebasa el 4% en febrero por verduras y cigarros: Inegi; aún no refleja impacto de la guerra

Petróleo se dispara por guerra con Irán; es la peor crisis energética desde la década de 1970: WSJ

Marchan mujeres en estados de México; exigen fin de la violencia machista

Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

Marcha del 8M 2026 en CDMX reúne a 120 mil mujeres; Brugada reporta saldo blanco

Marcha del 8M, en consignas y carteles; “estar viva no debería ser un logro”, expresan las asistentes

UNAM condena bloqueo de EU contra el gobierno de Cuba; llama a respetar la autodeterminación de los pueblos

Camiones estacionados, al asedio de los ladrones

Detienen a nueve hombres por causar destrozos en edificio de Gobierno de CDMX; eran ajenos a la marcha del 8M

Mujer intenta prender fuego a policías en marcha por el 8M en Campeche; la ligan con grupos delictivos

La entre Estados Unidos e Israel contra ha aumentado las tensiones políticas, militares y económicas en todo el mundo debido a que el precio del combustible y la bolsa de valores se han visto afectados.

Los ataques contra infraestructuras energéticas, el bloqueo vigente en el estrecho de (por donde pasa el 20% del y del gas natural licuado que se consumen en el mundo) y el temor por la estabilidad en la región hacen cundir el pánico en los mercados.

La ofensiva ha despertado el miedo a un bloqueo en el estrecho de Ormuz, un punto clave del tráfico petrolero y del gas.

El presidente estadounidense, , ha tratado de aliviar la presión sobre las cotizaciones del crudo y afirmó que el aumento es un "pequeño precio a pagar" por eliminar la amenaza del iraní.

Las europeas abrieron a la baja, con París cayendo 2,59%; Fráncfort, 2,47% y Londres, 1,57% en las primeras transacciones. En Asia, la Bolsa de Tokio cerró con una baja de cerca de 5% y la de Seúl, en -6%.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense del mercado, superó los 118 dólares, un máximo desde el verano de 2022, cuando los precios se dispararon por la invasión rusa de Ucrania. Desde que empezó la guerra, el precio del barril de WTI ha subido un 70%, algo nunca visto en un periodo tan corto.

Gas natural sube un 15,5 %

El precio del se dispara un 15,5 % a media sesión de este lunes, por encima de los 61 euros por megavatio hora (MWh), y acumula una revalorización de más del 92 % desde que el pasado 28 de febrero e Israel lanzaran un ataque conjunto contra Irán.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 13:00 hora española (12.000 GMT) de este lunes, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, sube el 15,5 %, hasta los 61,05 euros por megavatio hora (MWh), después de que en la apertura llegara a subir un 30 %, hasta los 69 euros.

El gas natural se revaloriza con fuerza desde que el pasado sábado se iniciara el conflicto bélico en , y ante el miedo a corte de suministro energético.

Croacia limita los precios de combustibles

El gobierno de anunció este lunes que limitará el precio máximo de venta de los combustibles a partir de mañana y durante las próximas dos semanas a 1,50 euros el litro para la Eurosuper y 1,55 euros el litro para el diésel.

La gasolina Eurosuper, cuyo precio es actualmente 1,46 euros el litro, costará a partir de mañana 1,50 euros, mientras que sin las medidas gubernamentales costaría 1,55 euros, destacó el primer ministro, Andrej Plenković.

El eurodiésel subirá de los actuales 1,48 a 1,55 euros por litro, mientras que, sin la medida anunciada este lunes, costaría 1,72 euros por litro.

Petróleo de Texas supera los 100 dólares el barril

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparaba este lunes un 12 %, hasta 101,88 dólares el barril, mientras los inversores se preparan para las consecuencias económicas de la guerra con Irán por parte de Estados Unidos e .

A las 9.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 10,98 dólares con respecto al cierre del viernes.

Los subían hoy debido a que los países de Medio Oriente redujeron la producción en medio del conflicto en curso en la región, lo que dio lugar a informes de que las naciones del G7, incluido Estados Unidos, planeaban discutir una liberación coordinada de crudo de sus reservas estratégicas.

Precio del petróleo beneficiará a Argentina como exportadora: Milei

El presidente de Argentina, , afirmó este lunes que la subida del precio internacional del petróleo -que ya superó los 100 dólares por barril-, en pleno conflicto en Medio Oriente, beneficiará a la economía argentina debido a su condición de "exportador neto" de energía.

“Argentina va a tener una mejora de los términos de intercambio porque está subiendo el petróleo; Argentina es exportador neto”, aseguró el mandatario argentino en una entrevista con Radio Now 97.9 desde Nueva York, en donde participará este martes en la 'Argentina Week', un evento que buscará atraer inversiones internacionales al país.

Uso de reservas estratégicas para estabilizar el mercado: G7

El G7 principales potencias industrializadas ha decidido no utilizar reservas estratégicas por ahora para contrarrestar el impacto de la guerra con Irán en los precios del petróleo. "Aún no hemos llegado allí", dijo el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, después de presidir una reunión de sus homólogos del G7.

"Estamos dispuestos a tomar las medidas necesarias y coordinadas para estabilizar los , como el almacenamiento estratégico", dijo Lescure a los periodistas en .

