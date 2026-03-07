Pemex dio a conocer que vendió este viernes el barril de petróleo en 83.64 dólares y es el precio más alto desde el 20 de octubre de 2023.

Los registros que lleva el Banco de México muestran que el crudo acumula un repunte de 56% o 30 dólares desde que comenzó 2026.

La cotización promedio yace en 60.34 en lo que va del año, 5.44 por arriba de los 54.90 que el gobierno utilizó como parámetro en la formulación de la Ley de Ingresos de la Federación 2026, lo que implica mayores recursos presupuestarios de lo previsto.

La mezcla mexicana gana de la mano del hidrocarburo estadounidense, su principal referencia y conocido como WTI, cuyo precio cerró ayer arriba de 90 dólares por primera vez desde octubre de 2023, mientras que el hidrocarburo del mar del Norte, Brent, terminó en 92.69 unidades.

Las analistas de Banamex, Laura Díaz y Paulina Anciola, destacaron que crece la percepción de mayores riesgos inflacionarios y menores recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales, a medida que se disparan los precios de la energía debido al conflicto en Medio Oriente.

Desde su punto de vista, México no tendría un impacto en inflación derivado de los incrementos en los energéticos, ya que se absorberán por el lado de las finanzas públicas mediante menor recaudación o subsidios que podrían ser compensados por mayores ingresos por exportaciones de petróleo.

No obstante, alertaron que una depreciación cambiaria significativamente adicional implicaría riesgos al alza para los precios al consumidor y limitaría el margen de maniobra de Banxico al ajustar su tasa referencial.

En su opinión, los efectos financieros del conflicto en Medio Oriente dependen de la duración e intensidad del conflicto.

El dólar terminó ayer vendiéndose a 18.26 pesos en ventanillas de Banamex y fue el mayor precio desde el pasado 14 de enero. Bloomberg reporta que el tipo de cambio se despidió en 17.79 unidades en operaciones al mayoreo.

El Índice de Precios y Cotizaciones, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, finalizó la semana en 67 mil 314 puntos y fue su cierre más bajo desde el pasado 16 de enero.

