Un operativo de seguridad implementado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) derivó en la retención momentánea de 17 autobuses en los que viajan padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, luego de que se recibieran denuncias sobre la presencia de elementos que pudieran causar daño en el espacio público.

Al sitio llegó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, quien informó que la revisión corresponde a denuncias recibidas, se hará la revisión y aseguró que una vez terminado se les permitirá el paso hacia la Ciudad de México.

Dijo que tras acordar con los manifestantes se realizará una revisión donde estará presente personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cada uno de los 17 vehículos.

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A las 10:00 horas, los autobuses ingresaron a la Ciudad de México a través de la Caseta número uno de la plaza de cobro Tlalpan, en la autopista México-Cuernavaca, donde fueron interceptados por cientos de elementos de la SSC, quienes portan cascos, escudos y equipo antimotines.

Los uniformados formaron una valla para impedir el avance de los vehículos y solicitaron realizar una revisión preventiva en el interior de los camiones. Sin embargo, los pasajeros se negaron inicialmente a permitir la inspección.

Ante esta situación, fueron desplegados binomios caninos especializados, quienes realizaron recorridos al interior y exterior de las unidades. Los perros marcaron tres autobuses en la zona baja, correspondiente al compartimento donde se almacena el equipaje.

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Al lugar arribó personal táctico y del agrupamiento Zorros de la SSC, especializado en la atención de posibles objetos explosivos, para realizar las revisiones correspondientes y descartar cualquier riesgo.

Los autobuses permanecen detenidos sobre los carriles de extrema derecha del ingreso sur de la capital, mientras tres camiones de la corporación policiaca impiden su paso y los elementos de seguridad mantienen el perímetro.

La situación también provoca afectaciones viales en la zona, debido a que decenas de vehículos particulares quedaron varados por el operativo.

LL