A pesar de que el Banco de México recortó su principal tasa de interés de 11.25% a 7% de marzo de 2024 a la fecha, los altos rendimientos que mantuvieron las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) permitieron alcanzar un máximo histórico de 22 millones 188 mil ahorradores en 2025, un alza de 43% contra 2024.

Los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indican que se incorporaron como ahorradores más de 6.7 millones de personas en 2025, en un momento de mayor oferta digital con tasas de rendimiento de hasta 15%.

Según las cifras del regulador, el ahorro en Sofipos alcanzó un total de 183 mil 739 millones de pesos el año pasado, también una marca histórica y un avance de 17.2% al restar la inflación.

La atractiva oferta en rendimientos, conocida como “guerra de tasas”, se ha mantenido desde 2023, encabezada por empresas financieras tecnológicas, que atrajeron a clientes deseosos de obtener beneficios más altos en su dinero y que no encontraron en los bancos tradicionales.

“Toda esta famosísima guerra de tasas, que no era más que una forma promocional de captar clientes, captar fondos, recursos y educar en cómo invertir y ahorrar a los clientes”, dijo el presidente del consejo directivo de Fintech México, Felipe Vallejo.

Para ponerlo en perspectiva, el sistema Sofipo contabilizó 9 millones 40 mil ahorradores al cierre de diciembre de 2023 y en dos años la cifra subió a 13 millones 147 mil personas que depositaron su dinero en este tipo de financieras.

“Este producto era mucho más intuitivo que lo que había en el mercado. Se compartían las tasas que nunca se habían compartido. Se enseñaba al cliente, no una educación financiera en el papel que tenías que leer, sino una educación financiera donde tenía que usar el producto y aprendía usando el producto. Creo que fue buenísimo para el sistema financiero mexicano meter seis o siete nuevos ahorradores al sistema. Es uno de los grandes logros no sólo de acceso, sino de educación financiera y bienestar financiero”, explicó Vallejo.

En términos generales, las Sofipos cerraron el año pasado con un total de 35 millones 895 mil clientes, un crecimiento de 10.9 millones frente a 2024, con activos por 218 mil 464 millones de pesos.

Los ganadores

Las cifras de la CNBV detallan que la brasileña Nu, que aún trabaja como Sofipo, pero que ya cuenta con licencia bancaria y está a la espera de la luz verde para operar como institución de banca múltiple en el país, tiene 14 millones 163 mil clientes, con una captación total de 112 mil 613 millones de pesos y activos por 126 mil 405 millones de pesos.

“En México, finalizar nuestro proceso de licencia bancaria es fundamental ya que desbloquea la siguiente fase de crecimiento”, dijo hace unas semanas el fundador de Nu, David Velez.

En segundo sitio, por número de clientes, está Klar, con 6.7 millones de clientes y una captación por 8 mil 433 millones de pesos. La empresa adquirió a fines de 2024 la licencia bancaria de Bineo, el banco digital de Banorte, con lo que también daría el paso a operar como institución de banca múltiple.

En tercera posición resalta Stori, con 6.1 millones de clientes, pero con una captación por 9 mil 300 millones de pesos. En cuarto sitio, con 556 mil clientes y una captación por 18 mil 107 millones de pesos, se encuentra Finsus, que igual busca una licencia bancaria.

En medio de la transformación del sector Sofipo y la transición de varios jugadores a bancos, Fitch recordó que el país aún tiene retos regulatorios, como actualizar sus leyes para el sector financiero tecnológico y avanzar en inclusión.

