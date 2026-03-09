Más Información

Exhiben fotos callejeras hechas por mujeres

Exhiben fotos callejeras hechas por mujeres

Oscar Wilde contra el mandato social

Oscar Wilde contra el mandato social

Libro muestra el acervo cultural de la Universidad Panamericana

Libro muestra el acervo cultural de la Universidad Panamericana

MUAC se disculpa por altercado ocurrido en sus oficinas durante protesta; acusan presunto acoso laboral, discriminación y pagos atrasados

MUAC se disculpa por altercado ocurrido en sus oficinas durante protesta; acusan presunto acoso laboral, discriminación y pagos atrasados

Las derrotas de Pumas y América en los memes de la semana

Las derrotas de Pumas y América en los memes de la semana

"El Estado socialista cubano ha determinado cómo tienes que vivir”: entrevista a Leonardo Padura

"El Estado socialista cubano ha determinado cómo tienes que vivir”: entrevista a Leonardo Padura

En medio de la tensión internacional y del conflicto entre Israel e Irán, que también impacta a Turquía, el protagonista de la telenovela Kuma: la otra esposa, Emre Özmen, considera que este proyecto ofrece al público un momento de escape.

“A pesar de las guerras y de los problemas, la gente necesita un punto de distracción, sentirse bien, y por eso siguen viendo”, comenta a EL UNIVERSAL.

Kuma: La otra esposa se estrenará en Latinoamérica a través del canal Lifetime el domingo 15 de marzo. El drama contará con 100 episodios y llegará con doblaje al español latino.

En México, los personajes de amantes son recurrentes en los melodramas para dar un toque picoso a las historias. Regularmente se trata de figuras que mantienen una relación extramarital con el protagonista o con algún otro personaje central.

Pero trasladada a la cultura turca, esta idea adquiere otro significado y se conoce como “kuma”, término que hace referencia a la segunda esposa o mujer dentro de una relación.

“El concepto de kuma es interesante. Esto sucede en diferentes lugares del mundo, no solamente en Turquía. Por ejemplo, tener amantes o una segunda mujer”, dice Gülen Oarr, productora.

En este melodrama, Ceylan, interpretada por Aybüke Yilmaz, es una mujer obligada a casarse después de ser acusada falsamente de asesinar a la esposa de su hermano, situación que la lleva a aceptar el papel de “kuma”.Emre Özmen, quien interpreta a Karan Celikhan, señala que el personaje plantea un conflicto moral.

“Hay gente que vive con más de una persona a la vez, que está en un modo de flirteo con varias personas. Aquí el tema es algo que se hace por amor”, indicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Indirecta a Nodal Reviven video de Bad Bunny en el que exige ‘pagar la pensión’ y ‘cuidar a sus hijos’. Foto: Tomada de @danielagonzalez7124 / EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

“Paga la pensión y cuida a tus hijos”: resurge video de Bad Bunny y en redes lo vinculan con Nodal

Fátima Bosch vive incómodo momento en conferencia en Harvard piden que renuncie a su corona y ella se niega. Foto: Tomada de TikTok @hugodrcomerce

Exigen a Fátima Bosch renunciar a su corona en plena conferencia en Harvard y su respuesta desata polémica

Tras rechazo de Amanda Miguel, reviven video donde Ángela Aguilar confiesa que su canción favorita es “Él me mintió”. Tomada de TikTok @angelaaguilar_ / Instagram @yoamandamiguel

Tras rechazo de Amanda Miguel, reviven video donde Ángela Aguilar confiesa que su canción favorita es “Él me mintió”

Rafael González, vocalista de Banda Recoditos, se defiende tras acusaciones de violencia contra su pareja y explotan las críticas: "¿Ahora tú eres la víctima?". Foto: Captura de pantalla TikTok Ferg Cortez / Rafarecoditos

Rafael González, vocalista de Banda Recoditos, se defiende tras acusaciones de violencia contra su pareja y explotan críticas: "¿Ahora tú eres la víctima?"

Sofía Vergara. Foto: EFE

Sofía Vergara arrasa y ‘roba miradas’ con corset de cuero de impacto en París

[Publicidad]