En medio de la tensión internacional y del conflicto entre Israel e Irán, que también impacta a Turquía, el protagonista de la telenovela Kuma: la otra esposa, Emre Özmen, considera que este proyecto ofrece al público un momento de escape.

“A pesar de las guerras y de los problemas, la gente necesita un punto de distracción, sentirse bien, y por eso siguen viendo”, comenta a EL UNIVERSAL.

Kuma: La otra esposa se estrenará en Latinoamérica a través del canal Lifetime el domingo 15 de marzo. El drama contará con 100 episodios y llegará con doblaje al español latino.

En México, los personajes de amantes son recurrentes en los melodramas para dar un toque picoso a las historias. Regularmente se trata de figuras que mantienen una relación extramarital con el protagonista o con algún otro personaje central.

Pero trasladada a la cultura turca, esta idea adquiere otro significado y se conoce como “kuma”, término que hace referencia a la segunda esposa o mujer dentro de una relación.

“El concepto de kuma es interesante. Esto sucede en diferentes lugares del mundo, no solamente en Turquía. Por ejemplo, tener amantes o una segunda mujer”, dice Gülen Oarr, productora.

En este melodrama, Ceylan, interpretada por Aybüke Yilmaz, es una mujer obligada a casarse después de ser acusada falsamente de asesinar a la esposa de su hermano, situación que la lleva a aceptar el papel de “kuma”.Emre Özmen, quien interpreta a Karan Celikhan, señala que el personaje plantea un conflicto moral.

“Hay gente que vive con más de una persona a la vez, que está en un modo de flirteo con varias personas. Aquí el tema es algo que se hace por amor”, indicó.