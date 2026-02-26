Los hábitos de consumo de contenidos digitales cambian en los consumidores en poco tiempo. Hoy, son las historias verticales, que se conocieron gracias a los microdramas coreanos las que se han popularizado en redes sociales como TikTok.

Ante esto surgió la idea de lanzar ViX Micro, producciones que se pueden ver a través de la aplicación para dispositivos móviles de ViX.

El productor André Barren, a cargo de ViX Micro, explica que cuando inició con este formato no sabía qué debía hacer exactamente.

“No sabíamos por dónde empezar y hacerlo. El reto arrancó desde el momento en que armamos un buen equipo y nos lanzamos a la aventura”.

Lisset comparte que la velocidad en que se graban estas microhistorias es lo innovador, pues son cinco días los que los actores están en el set.

“Es como hacerlo tuyo y que no se te vaya nada, porque hay que resolverlo de inmediato”, explica la actriz.

El productor comenta que en estos proyectos de un minuto y medio de duración en promedio, el lenguaje y la actuación son diferentes a los que se usan en una telenovela tradicional.

“La actuación es más exacerbada, el lenguaje un poco más fuerte, pero sin excesos”.