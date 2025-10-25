Las bolsas de valores de Nueva York cerraron la semana por todo lo alto, con récords en sus tres principales indicadores y el Dow Jones de Industriales por primera vez superando los 47 mil puntos, tras conocerse un dato de inflación más débil de lo esperado en Estados Unidos durante septiembre.

Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales subió 1.01%, hasta 47 mil 207 unidades; el S&P 500 avanzó 0.79%, a 6 mil 791 puntos, y el Nasdaq ganó 1.15%, hasta 23 mil 204 enteros, en los tres casos logrando máximos históricos.

El mercado de EU encadena su segunda semana positiva, con ganancias acumuladas de 2%.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos subió en septiembre 3% interanual (2.9% en agosto) y 0.3% respecto al mes anterior, menos de lo previsto, lo que refuerza las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) bajará más sus tipos de interés en adelante.

Inversionistas prevén que hay 97% de probabilidades de que el banco baje los tipos a una horquilla de entre 3.75% y 4% en su reunión de política de la próxima semana.

El informe se publicó con más de una semana de retraso debido al cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, que se alarga desde el 1 de octubre debido a la falta de acuerdo presupuestario en el Congreso, y que ya ha desembocado en los primeros impagos de nóminas.

Resultados trimestrales

Las cifras de inflación, además, eclipsaron la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha suspendido las negociaciones comerciales con Canadá, algo que atribuye a un anuncio del país vecino que usa la imagen del expresidente Ronald Reagan hablando mal de los aranceles.

La semana ha estado dominada por la temporada de resultados trimestrales, que en general están superando los promedios, y hay altas expectativas por las cifras de las grandes tecnológicas que se van a conocer en los próximos días.

Entre las más destacadas ha estado la fabricante de chips Intel, que reportó un beneficio de 4 mil 100 millones de dólares en el tercer trimestre, su vuelta a la rentabilidad después de un año y medio, ante inversiones del gobierno estadounidense, Nvidia y Softbank.

Alphabet, que divulgará sus cifras la semana que viene, despidió el viernes con sus acciones a un precio récord luego de un acuerdo con Anthropic para acceder a un millón de sus chips para acelerar tareas de IA y aprendizaje automático.

En otros mercados, el petróleo de Texas acabó con un alza de 7%, por las sanciones de Estados Unidos contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil.