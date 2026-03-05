Tras las fuertes caídas registradas el martes por la guerra en Medio Oriente, el peso y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) lograron ayer un repunte importante, en jornada de ganancias a escala internacional.

El dólar terminó en 17.59 pesos en su cotización al mayoreo, de acuerdo con la agencia Bloomberg, lo que significó una recuperación de 11 centavos para la moneda nacional.

En Banamex, el billete verde cerró a la venta en 18.02 unidades, es decir, una mejoría de 12 centavos favorable al peso.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó 2.91%, para impulsar a su Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) hasta 70 mil 428.03 unidades.

“El mercado de capitales cerró con ganancias a escala global. En Estados Unidos los índices avanzaron y en Europa se observaron ganancias luego de las fuertes pérdidas de ayer”, dijo la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico de Grupo Financiero Actinver, apuntó que con el movimiento de ayer el rendimiento del mercado mexicano en lo que va del año se ubicó en 9.42%.

En tanto, Wall Street cerró en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0.49% tras una jornada en la que los indicadores empezaron a mostrar algunos signos de estabilización.

Al cierre, el Dow Jones subió 238 puntos, hasta 48 mil 739 enteros; el S&P 500 ganó 0.78%, hasta 6 mil 869 unidades, y el tecnológico Nasdaq avanzó 1.29%, a 22 mil 807 puntos.

La Bolsa de Nueva York cerró en verde por primera vez desde que la incertidumbre invadiera a inversionistas tras el ataque de EU e Israel contra Irán.

A su vez, el petróleo intermedio de Texas (WTI) repuntó ayer 0.1% y cerró en 74.66 dólares por barril, tras una sesión volátil centrada en las expectativas de que Estados Unidos respalde a los petroleros que transitan por el golfo Pérsico.

El Brent del Mar del Norte cerró en 81.40 dólares, el mismo precio del martes.

Pemex informó que vendió el barril de la mezcla nacional en 70.38 dólares, seis centavos por arriba de la sesión previa, manteniéndose por arriba de 70 unidades por segundo día al hilo.

