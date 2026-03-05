Más Información
Reforma electoral “no debe entenderse como ruptura”: Sheinbaum; esta es la exposición de motivos de la iniciativa
INE niega suspensión de spot de Morena que menciona a Peña y Salinas Pliego; son personas con “proyección pública”, determina
Morenistas arremeten contra Fernández de Cevallos por críticas a Sheinbaum; "yo luchaba por la democracia que usted destruye", responde
The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”
Desaparece Karol Toledo, otra estudiante de la UEAM; rectora pide a autoridades acciones rápidas para su localización
Ofician misa por el descanso de Kimberly Joselin; su cuerpo será trasladado a Sinaloa, de donde es originaria
A unos meses de que arranque formalmente la revisión del TMEC, más de 60 cámaras y organismos empresariales de Estados Unidos pidieron al gobierno de Donald Trump que el acuerdo comercial con México y Canadá siga vigente 16 años más. Luis de la Calle, economista y director general de De la Calle, Madrazo, nos habla al respecto.
Nueva presión financiera sobre Pemex: aumentó el robo de combustible en el 2025; ese delito que López Obrador aseguró se había acabado / Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum entrega su iniciativa de reforma electoral al Congreso / ¿Qué ha pasado en las últimas 24 horas en la guerra de Medio Oriente?
