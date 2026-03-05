A unos meses de que arranque formalmente la revisión del TMEC, más de 60 cámaras y organismos empresariales de Estados Unidos pidieron al gobierno de Donald Trump que el acuerdo comercial con México y Canadá siga vigente 16 años más. Luis de la Calle, economista y director general de De la Calle, Madrazo, nos habla al respecto.

En otros temas:

Nueva presión financiera sobre Pemex: aumentó el robo de combustible en el 2025; ese delito que López Obrador aseguró se había acabado / Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum entrega su iniciativa de reforma electoral al Congreso / ¿Qué ha pasado en las últimas 24 horas en la guerra de Medio Oriente?