El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) dijo que el anuncio, de la semana pasada, de que se lanzará un decreto que dará facilidades administrativas para regularizar concesiones de agua a más de cien mil productores agrícolas brindará “certeza jurídica y acceso a apoyos”.

Los beneficios de regularización serán para aquellos cuyos títulos amparen volúmenes de hasta 500 mil metros cúbicos de agua.

El organismo agrícola agregó que también ordena y recupera más de cuatro mil millones de metros cúbicos de agua, volumen equivalente a cuatro veces el consumo de la Ciudad de México.

"Para el CNA, este decreto representa una medida clave para fortalecer la seguridad alimentaria, apoyar directamente a los productores más vulnerables y promover un uso más justo, ordenado y sostenible del agua”, dijo

Ello en referencia al anuncio que hizo el gobierno federal el jueves de la semana pasada de que al no estar en regla los productores no reciben subsidios y enfrentan consecuencias legales, así como pagos elevados de electricidad.

La Comisión Nacional del Agua dijo que las causas por las que las concesiones se vencieron fue porque en la pandemia de Covid-19 no se pudo hacer el trámite de prórroga.

