Bruselas La Unión Europea (UE) informa en un documento interno que el último eslabón administrativo para poder dar paso finalmente a la firma del pacto renovado con México quedará sellado el 13 de mayo.

De concretarse la comunicación enviada por el Secretariado General del Consejo Europeo a los Estados miembros de la UE, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tendrá las facultades para trasladarse a la Ciudad de México para firmar el acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Consejo Europeo informó a EL UNIVERSAL que el último pendiente para pasar a la firma y celebración del Acuerdo Global y su componente comercial era el visto bueno del Comité Permanente (COREPER), organismo compuesto por representantes de cada uno de los 27 Estados miembros de la UE.

De acuerdo con la comunicación clasificada como CM 01902/26 y a la que ha tenido acceso este diario, este paso finalizará en mayo.

“Se informa a los Estados miembros de que está previsto que la decisión del Consejo relativa a la firma del Acuerdo mencionado (de Asociación Estratégica Política, Económica y de Cooperación entre la UE y sus Estados miembros, por una parte, y México, por la otra) será aprobada por el COREPER y adoptada por el Consejo a mediados de mayo”.

“Está previsto que la firma por parte de la UE y México tenga lugar a finales de mayo (por confirmar). Los Estados miembros deben firmar el Acuerdo con antelación. A tal fin, el Acuerdo estará disponible para que los Representantes Permanentes de los Estados miembros lo firmen al margen de las reuniones consecutivas del COREPER del 6 de mayo y del 13 de mayo”.

La fecha que se maneja extraoficialmente como probable para la rúbrica en la Ciudad de México es el 21 y 22 de mayo.

Clasificada como alerta temprana, la comunicación firmada en Bruselas, a fin de evitar sorpresas de última hora y demoras innecesarias, solicita a los representantes permanentes de los países miembros ante la UE, de ser necesario, depositar en la Oficina de Tratados y Acuerdos del Consejo el instrumento que les otorga plenos poderes para firmar el acuerdo.

“Se requiere la concesión de plenos poderes a todo plenipotenciario que no sea Jefe de Estado, Jefe de Gobierno o Ministro de Asuntos Exteriores”, reza el documento.

Será la culminación de un proceso que se ha alargado durante años por problemas de comunicación, administrativos y reformas contrarias a los compromisos asumidos.

México y la UE alcanzaron un principio de acuerdo el 21 de abril de 2018. Los pendientes, como el acceso a las compras públicas por parte de competidores europeos, finalizaron el 28 de abril de 2020.

Sin embargo, la reforma energética descuadró lo negociado y fue hasta el 17 de enero de 2025 cuando la Comisión Europea anunció el acuerdo definitivo. Tras la traducción a las lenguas oficiales y la respectiva revisión jurídica, el 3 de septiembre, la Comisión Europea transmitió al Consejo el acuerdo modernizado entre la UE y México para su visto definitivo.

Pero al haberlo enviado al mismo tiempo que el Acuerdo UE-Mercosur, el pacto con México quedó relegado a un segundo plano, hasta haber resuelto el tema con el bloque sudamericano.

Con la firma de los Ejecutivos, el componente comercial podrá en entrar en vigor, eliminando barreras no arancelarias al comercio y liberalizando los intercambios de productos agrícolas; solo 309 de de las mil 192 líneas arancelarias agrícolas y pesqueras están totalmente liberalizadas.

Entre los productos mexicanos que entrarán a la UE con desgravación arancelaria inmediata figura la leche, los tomates y pepinos, las flores cortadas, las uvas, el trigo y el maíz. En tanto que de la parte europea, están las harinas de maíz, el arroz, la manteca de cerdo, las pastas, las galletas, los gofres y las mermeladas.

El comercio bilateral alcanzó los 82 mil millones de euros en 2024, con un balance favorable para la UE equivalente a 23.9 mil millones de euros. Ese año México fue el socio comercial número 11 de la UE, mientras que el bloque comunitario ocupo el tercer puesto para México, después de Estados Unidos y China.