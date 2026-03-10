Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la alta aprobación de la población mexicana a su gobierno es debido a que la gran mayoría está de acuerdo con el proyecto de nación que representa, y que eso, dijo, "es la gran alianza: la del gobierno con el pueblo".
La jefa del Ejecutivo federal afirmó que si su gobierno hubiera traicionado su pensamiento, la cercanía con el pueblo, privilegiar a los demás recursos económicos frente a los más pobres del país y cedido la soberanía nacional, no se tendría esta alta aprobación.
"Sí hay una aprobación mayoritaria, no solo a mi persona, sino a lo que representamos como proyecto. Si hubiéramos traicionado nuestro pensamiento, pues no tendríamos esa aprobación; si hubiéramos traicionado la cercanía con el pueblo, pues no tendríamos esa aprobación; si hubiéramos privilegiado a los demás recursos económicos frente a los más pobres del país, pues no tendríamos esa aprobación; si nosotros hubiéramos cedido a nuestra soberanía, pues no tendríamos esa aprobación.
"Esa aprobación tiene que ver con un proyecto de nación, y eso es lo que piensa el pueblo de México. La gran mayoría está de acuerdo con el proyecto de nación que representamos, pues esa es la gran alianza: la del gobierno con el pueblo", dijo.
mahc/apr
