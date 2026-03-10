La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la alta aprobación de la población mexicana a su gobierno es debido a que la gran mayoría está de acuerdo con el proyecto de nación que representa, y que eso, dijo, "es la gran alianza: la del gobierno con el pueblo".

La jefa del Ejecutivo federal afirmó que si su gobierno hubiera traicionado su pensamiento, la cercanía con el pueblo, privilegiar a los demás recursos económicos frente a los más pobres del país y cedido la soberanía nacional, no se tendría esta alta aprobación.

"Sí hay una aprobación mayoritaria, no solo a mi persona, sino a lo que representamos como proyecto. Si hubiéramos traicionado nuestro pensamiento, pues no tendríamos esa aprobación; si hubiéramos traicionado la cercanía con el pueblo, pues no tendríamos esa aprobación; si hubiéramos privilegiado a los demás recursos económicos frente a los más pobres del país, pues no tendríamos esa aprobación; si nosotros hubiéramos cedido a nuestra soberanía, pues no tendríamos esa aprobación.

Lee también Sheinbaum se reunirá hoy con empresarios nórdicos en Palacio Nacional; "Están interesados en invertir en México", destaca

"Esa aprobación tiene que ver con un proyecto de nación, y eso es lo que piensa el pueblo de México. La gran mayoría está de acuerdo con el proyecto de nación que representamos, pues esa es la gran alianza: la del gobierno con el pueblo", dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr