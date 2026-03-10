Más Información

Elementos de la Primera Región Naval de la Secretaría de Marina llevaron a cabo ejercicios de como reparación para enfrentar la visita de miles de en la zona costera de Veracruz.

Con el apoyo de un helicóptero y una embarcación tipo Defender, el personal naval llevó a cabo un Ejercicio tipo SAR (Search and Rescue) en inmediaciones de Antón Lizardo del .

El ejercicio consistió en la recreación de una situación de emergencia en la mar, que contó además de la aeronave y embarcación con cuatro nadadores de rescate que realizaron ejercicios de inserción al agua, mediante salto de caída libre desde el helicóptero.

Marinos realizan ejercicios de búsqueda y rescate previo a Semana Santa en Veracruz (10/03/2026). Foto: Semar
Marinos realizan ejercicios de búsqueda y rescate previo a Semana Santa en Veracruz (10/03/2026). Foto: Semar

Además se efectuó un ejercicio de descenso controlado y un ejercicio de recuperación de víctima con canastilla de rescate, ello para fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en la mar y reafirmar el compromiso institucional con la salvaguarda de la vida humana en la mar.

La Secretaría de Marina-Armada de México explicó que este tipo de ejercicios permite al personal naval mantener un alto nivel de adiestramiento y capacidad operativa ante emergencias reales.

Y se mantiene una vigilancia permanente en las zonas de mayor afluencia turística, contribuyendo a generar entornos seguros para la población y visitantes durante los periodos vacacionales.

Los ejercicios se efectuaron como antesala a la Operación Salvavidas “”, que encabezará personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima.

