Elementos de la Primera Región Naval de la Secretaría de Marina llevaron a cabo ejercicios de búsqueda y rescate como reparación para enfrentar la visita de miles de turistas en la zona costera de Veracruz.

Con el apoyo de un helicóptero y una embarcación tipo Defender, el personal naval llevó a cabo un Ejercicio tipo SAR (Search and Rescue) en inmediaciones de Antón Lizardo del puerto de Veracruz.

El ejercicio consistió en la recreación de una situación de emergencia en la mar, que contó además de la aeronave y embarcación con cuatro nadadores de rescate que realizaron ejercicios de inserción al agua, mediante salto de caída libre desde el helicóptero.

Lee también Hombre muere tras desplome de techo en predio de Mérida; hay otra persona herida

Marinos realizan ejercicios de búsqueda y rescate previo a Semana Santa en Veracruz (10/03/2026). Foto: Semar

Además se efectuó un ejercicio de descenso controlado y un ejercicio de recuperación de víctima con canastilla de rescate, ello para fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en la mar y reafirmar el compromiso institucional con la salvaguarda de la vida humana en la mar.

La Secretaría de Marina-Armada de México explicó que este tipo de ejercicios permite al personal naval mantener un alto nivel de adiestramiento y capacidad operativa ante emergencias reales.

Lee también Hidalgo reduce 28.6% los homicidios; informe federal destaca avances en seguridad

Y se mantiene una vigilancia permanente en las zonas de mayor afluencia turística, contribuyendo a generar entornos seguros para la población y visitantes durante los periodos vacacionales.

Los ejercicios se efectuaron como antesala a la Operación Salvavidas “Semana Santa 2026”, que encabezará personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr