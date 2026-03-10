Los casos de sarampión acumulados en el país, en lo que va de 2026, ya superaron a los que se registraron durante todo 2025, de acuerdo con las cifras del Informe Diario del Brote de Sarampión del gobierno federal.

En el corte al 10 de marzo se contaban 6 mil 511 casos confirmados acumulados en 2026, mientras que en todo 2025 se registraron 6 mil 452, para un total de 12 mil 963. También se cuentan 34 decesos, siete de los cuales han ocurrido este año.

Sarampión en México: ya son 6 mil 511 casos confirmados en lo que va del año; Jalisco, el estado con mayor número de casos. Fotos: Especiales.

La entidad con más casos acumulados en 2026 es Jalisco, con 4 mil 487, mientras que Chihuahua tiene el mayor número de casos desde 2025, con 4 mil 527, una diferencia entre ambas de 40.

Con la tendencia registrada en las últimas semanas, Jalisco podría superar en breve los casos de sarampión de Chihuahua.

En tercer lugar nacional está Chiapas, con 570 casos en lo que va de este año y 817 acumulados desde 2025, y en cuarto lugar, la Ciudad de México, con 464 casos en 2026 y 511 desde el año pasado.

