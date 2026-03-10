Hidalgo registró una baja importante en delitos de alto impacto. La disminución fue del 28.6 por ciento en el promedio diario de homicidios, al comparar el primer bimestre del 2025 con el mismo periodo del 2026.

De acuerdo con el informe de la Estrategia Nacional de Seguridad correspondiente al mes de febrero próximo pasado, comentado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se confirma el buen paso de Hidalgo en materia de seguridad.

Además se reconoce las acciones que ejecuta la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar (Morena).

Lee también Procuraduría de Hidalgo descarta que cuerpos hallados en Tolcayuca, hayan sido víctimas de hechos delictivos; entregarán cuerpos a familiares

El reporte ubica a Hidalgo entre las 23 entidades del país con mejores resultados en acciones contra células delictivas, derivado de operativos que han permitido el desmantelamiento de 2 mil 318 laboratorios clandestinos y áreas de concentración a nivel nacional.

Anuncio de laboratorios clandestinos y áreas de concentración. Foto: Especial.

Además de la detención de 907 personas relacionadas con el delito de extorsión.

Anuncio detención de extorsionadores. Foto: Especial.

El comportamiento se refleja en el descenso de seis lugares en la incidencia mensual de homicidio doloso, ubicando al estado en el lugar número 25 del país, mientras que ocho entidades concentran actualmente el 54 por ciento de estos delitos.

Gráfica disminución de homicidio doloso. Foto: Especial.

Los resultados presentados en el balance federal respaldan el rumbo de la estrategia que se implementa en la entidad, la cual se mantiene alineada con la política de seguridad del Gobierno de México y continúa mostrando avances en la contención de delitos de alto impacto.

En este contexto, la coordinación entre instancias federales y estatales ha permitido consolidar acciones operativas y de inteligencia, fortaleciendo la estrategia de seguridad que encabeza en Hidalgo el comisario general Salvador Cruz Neri, con resultados que contribuyen a preservar la paz y estabilidad en la entidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/rmlgv