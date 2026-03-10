Pachuca.— Tras los estudios y la necropsia practicados a tres cuerpos localizados en un inmueble del municipio de Tolcayuca, en el estado de Hidalgo, se determinó que no fueron víctimas de algún hecho delictivo, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado.

De acuerdo con la dependencia, luego del hallazgo de los cadáveres se mantuvieron abiertas diversas líneas de investigación, entre ellas la posibilidad de que los hechos estuvieran relacionados con algún delito o con otras causas, como una posible intoxicación.

Se indicó que, una vez procesado el lugar y realizadas las investigaciones periciales, se estableció que los cuerpos de las personas identificadas con las iniciales J. C. L., M. F. L. y M. E. P. no presentaban lesiones físicas externas ni internas que pudieran haberles provocado la muerte.

Ante ello, las autoridades determinaron que las tres personas perdieron la vida por causas no delictivas, por lo que se dio continuidad a los trámites correspondientes para la entrega de los cuerpos a sus familiares.

Cabe recordar que ayer se dio a conocer que en la localidad de Santiago Tlajomulco fueron localizados los cuerpos de dos mujeres y un hombre en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, existía la posibilidad de que hubieran sido víctimas de un hecho delictivo; sin embargo, esta hipótesis quedó descartada tras los resultados periciales.

Localizan en Hidalgo tres cuerpos sin vida

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó ayer sobre la muerte de tres personas que fueron localizadas al interior de su domicilio en la localidad de Santiago Tlajomulco, municipio de Tolcayuca, Hidalgo.

De acuerdo con la dependencia, el lunes se tuvo conocimiento del hallazgo de tres cuerpos correspondientes a dos mujeres y un hombre, identificados con las iniciales M.F.L.P., M.E.P. y J.C.L., quienes ya se encontraban en estado de descomposición.

Se indicó que, si bien los cuerpos no presentan signos de violencia, no se descarta que pudiera tratarse de alguna conducta delictiva. Asimismo, se señaló que entre las líneas de investigación se contemplan posibles conflictos familiares.

