Cerca de 40 toneladas de desechos fueron retirados de la playa de Villa del Mar, una de las más emblemáticas del puerto de Veracruz.

Previo al periodo vacacional de Semana Santa, autoridades municipales llevaron a cabo una jornada de descacharrización en dicha playa.

Durante los trabajos, brigadas municipales realizaron labores de limpieza y retiro de objetos en desuso, logrando recolectar alrededor de 40 toneladas de desechos.

Además, se entregaron botes de basura a palaperos y vendedores del área para garantizar el manejo adecuado de los residuos y contribuir al cuidado de este espacio turístico.

Foto: Cortesía Identidad Veracruz

La alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, exhortó a quienes brindan servicios en esta franja de playa a trabajar de manera coordinada para ofrecer una atención de calidad.

Así como mantener una buena imagen del destino y generar un ambiente que invite a las y los visitantes a disfrutar y regresar a la ciudad de Veracruz.

La playa de Villa del Mar, es una emblemática zona turística que tradicionalmente recibe a miles de visitantes en cada temporada de asueto.

Como estás acciones preventivas -dijo- buscan mantener en óptimas condiciones esta emblemática zona turística, previo al periodo vacacional de Semana Santa.

afcl/LL