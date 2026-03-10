Más Información

Cerca de 40 toneladas de desechos fueron retirados de la , una de las más emblemáticas del puerto de Veracruz.

Previo al periodo vacacional de Semana Santa, autoridades municipales llevaron a cabo una jornada de descacharrización en dicha playa.

Durante los trabajos, brigadas municipales realizaron labores de limpieza y retiro de objetos en desuso, logrando recolectar alrededor de 40 toneladas de desechos.

Además, se entregaron botes de basura a palaperos y vendedores del área para garantizar el manejo adecuado de los residuos y contribuir al cuidado de este espacio turístico.

Foto: Cortesía Identidad Veracruz
La alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, exhortó a quienes brindan servicios en esta franja de playa a trabajar de manera coordinada para ofrecer una atención de calidad.

Así como mantener una buena imagen del destino y generar un ambiente que invite a las y los visitantes a disfrutar y regresar a la ciudad de Veracruz.

La playa de Villa del Mar, es una emblemática zona turística que tradicionalmente recibe a miles de visitantes en cada temporada de asueto.

Como estás acciones preventivas -dijo- buscan mantener en óptimas condiciones esta emblemática zona turística, previo al periodo vacacional de Semana Santa.

