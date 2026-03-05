Más Información

Reforma cepilla parejo a aliados y opositores

Reforma cepilla parejo a aliados y opositores

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 05 de marzo de 2026; sigue aquí la transmisión

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 05 de marzo de 2026; sigue aquí la transmisión

"Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa

"Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa

Escoltas de “El Mencho” estaban equipados con lanzagranadas y barretts

Escoltas de “El Mencho” estaban equipados con lanzagranadas y barretts

A un año del hallazgo en Rancho Izaguirre; “las autoridades apuestan a que se nos olvide”, reclama madre buscadora

A un año del hallazgo en Rancho Izaguirre; “las autoridades apuestan a que se nos olvide”, reclama madre buscadora

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia comité para rifar su boleto; Charlyn Corral, Katia García y Gabriela Fernández lo integran

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia comité para rifar su boleto; Charlyn Corral, Katia García y Gabriela Fernández lo integran

La organización Greenpeace lamentó el derrame de crudo que afecta a playas del sur de Veracruz y que se extendió a 16 lugares costeros entre el municipio veracruzano de Pajapan y Paraíso, en el estado de Tabasco.

Desde el domingo, autoridades y pescadores denunciaron un derrame de hidrocarburo en Playa Peña Hermosa, Playa Linda, Playa Jicatal, Playa de Barrilla y la Laguna del Ostión, todas pertenecientes a Pajapan.

De inmediato, Pemex rechazó que el derrame haya ocurrido en alguna de sus instalaciones estratégicas y anunció una revisión del problema.

Al respecto, Greenpeace alertó que la presencia de crudo ya provocó muertes de tortuga, manatí y peces, y pérdidas en las familias pesqueras. Señaló que por la falta de acciones efectivas para contener el derrame, éste se ha extendido a Paraíso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]