La organización Greenpeace lamentó el derrame de crudo que afecta a playas del sur de Veracruz y que se extendió a 16 lugares costeros entre el municipio veracruzano de Pajapan y Paraíso, en el estado de Tabasco.

Desde el domingo, autoridades y pescadores denunciaron un derrame de hidrocarburo en Playa Peña Hermosa, Playa Linda, Playa Jicatal, Playa de Barrilla y la Laguna del Ostión, todas pertenecientes a Pajapan.

De inmediato, Pemex rechazó que el derrame haya ocurrido en alguna de sus instalaciones estratégicas y anunció una revisión del problema.

Al respecto, Greenpeace alertó que la presencia de crudo ya provocó muertes de tortuga, manatí y peces, y pérdidas en las familias pesqueras. Señaló que por la falta de acciones efectivas para contener el derrame, éste se ha extendido a Paraíso.