Tlaquiltenango, Mor.- Autoridades de salud atienden a unas 21 personas que presentaron luego de asistir a un desayuno organizado por la presidencia municipal de Tlaquiltenango, sur del estado, con motivo del Día Internacional de la Mujer en este municipio.

En ese municipio de gobernado por Enrique Alonso Plascencia, surgido de la alianza PRI-PAN-PRD-RSP, el Ayuntamiento, el Sistema DIF municipal, representado por Irene Vallejo Plascencia, y la Instancia de la Mujer conmemorar la fecha con una marcha, en la que participaron y ciudadanía en general.

Después invitaron un desayuno en la cancha techada del centro de Tlaquiltenango, y ofrecieron chilaquiles, pan, café y agua a decenas de asistentes, principalmente mujeres que acudieron acompañadas de familiares.

Horas después, de acuerdo con algunos participantes, varias personas registraron vómito, dolor abdominal, diarrea y visión borrosa. Ante la situación, los afectados acudieron a recibir atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del municipio de Zacatepec y en el Hospital General Ernesto Meana San Román, ubicado en el municipio de Jojutla.

Personal médico informó que por lo menos 21 personas presentaron síntomas similares, lo que apuntaría a un posible caso de intoxicación alimentaria.

De manera preliminar, se mencionó la posibilidad de que algunos alimentos hubieran estado contaminados con una sustancia química, presuntamente un fungicida.

Hasta el momento se reporta que dos pacientes permanecen en estado grave y continúan bajo observación médica.

solicitó su versión al Ayuntamiento de Tlalquiltenango, pero no respondieron, tampoco contestó la Secretaría de Salud estatal.

Una nota inicial de urgencias del IMSS indica que la paciente de 21 años registró dolor abdominal, vómito y evacuaciones diarreicas. Entre los datos clínicos detectados encontraron “peristalsis presente dolor en epigastrio, mesogastrio y en marco cólico. No datos de irritación peritoneal, signos apendiculares negativos, giordanos negativos, extremidades sin alteraciones, neurovasculares distales, auxiliares de diagnóstico". El diagnóstico fue gastroenteritis y colitis de origen no especificado.

