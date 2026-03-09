Tlaquiltenango, Mor.- Autoridades de salud atienden a unas 21 personas que presentaron síntomas de intoxicación luego de asistir a un desayuno organizado por la presidencia municipal de Tlaquiltenango, sur del estado, con motivo del Día Internacional de la Mujer en este municipio.

En ese municipio de gobernado por Enrique Alonso Plascencia, surgido de la alianza PRI-PAN-PRD-RSP, el Ayuntamiento, el Sistema DIF municipal, representado por Irene Vallejo Plascencia, y la Instancia de la Mujer conmemorar la fecha con una marcha, en la que participaron servidoras públicas y ciudadanía en general.

Después invitaron un desayuno en la cancha techada del centro de Tlaquiltenango, y ofrecieron chilaquiles, pan, café y agua a decenas de asistentes, principalmente mujeres que acudieron acompañadas de familiares.

Lee también Reportan desaparición de abogado penalista en Cuautla, Morelos; es cercano al exfiscal regional Alejandro Chávez Carmona

Horas después, de acuerdo con algunos participantes, varias personas registraron vómito, dolor abdominal, diarrea y visión borrosa. Ante la situación, los afectados acudieron a recibir atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del municipio de Zacatepec y en el Hospital General Ernesto Meana San Román, ubicado en el municipio de Jojutla.

Personal médico informó que por lo menos 21 personas presentaron síntomas similares, lo que apuntaría a un posible caso de intoxicación alimentaria.

De manera preliminar, se mencionó la posibilidad de que algunos alimentos hubieran estado contaminados con una sustancia química, presuntamente un fungicida.

Lee también Detienen a hombre por tentativa de feminicidio contra su hija de 11 días de nacida en Aguascalientes; bebé presentaba mordeduras y golpes

Hasta el momento se reporta que dos pacientes permanecen en estado grave y continúan bajo observación médica.

El UNIVERSAL solicitó su versión al Ayuntamiento de Tlalquiltenango, pero no respondieron, tampoco contestó la Secretaría de Salud estatal.

Una nota inicial de urgencias del IMSS indica que la paciente de 21 años registró dolor abdominal, vómito y evacuaciones diarreicas. Entre los datos clínicos detectados encontraron “peristalsis presente dolor en epigastrio, mesogastrio y en marco cólico. No datos de irritación peritoneal, signos apendiculares negativos, giordanos negativos, extremidades sin alteraciones, neurovasculares distales, auxiliares de diagnóstico". El diagnóstico fue gastroenteritis y colitis de origen no especificado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov