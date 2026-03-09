Aguascalientes, Ags.- Un hombre de 28 años de edad, identificado como Jesús “N” por la Fiscalía General del Estado (FGE), fue detenido como probable responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa, en agravio de su hija de 11 días nacida, a quien presuntamente golpeaba y metía al congelador del refrigerador para no escuchar su llanto.

Al detenido también se le imputan los delitos de violencia familiar y privación de la libertad, en los que su esposa y la bebé tienen la calidad de víctimas.

La menor de edad se encuentra internada en el Hospital Tercer Milenio con estado de salud delicado y clasificado como estable por personal médico; presenta hipotermia y lesiones en su cuerpo por mordeduras y golpes.

De acuerdo a investigaciones ministeriales, Jesús, quien es empleado de un negocio de autolavado, tiene problemas por consumo de drogas, y en varias ocasiones, presuntamente bajo el influjo de los enervantes, causó daño a la salud de su hija.

De las indagatorias se desprende que la mordía en brazos, manos y abdomen, le propinaba golpes y en una ocasión la tiró al piso y pateó; dos veces la colocó en el congelador para no escuchar que lloraba; además, golpeaba a su esposa cuando intervenía para que no lastimara a la niña.

La violencia ocurrió desde el nacimiento de su hija, pues se irritaba cuando lloraba.

El 4 de marzo de 2026, el imputado dejó encerrada a su cónyuge y a la bebé en su domicilio, ubicado en la colonia Villa Montaña, al oriente de la ciudad de Aguascalientes. Esa “situación provocó que ambas permanecieran sin poder salir del lugar”, informó la FGE.

Una denuncia ciudadana alertó a las autoridades de esos hechos, lo que permitió la intervención de la autoridad y el inicio de las investigaciones por parte de la Fiscalía Estatal, que determinó que el sujeto en diversas ocasiones y aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia, presuntamente agredió físicamente a la menor de edad, “poniendo en riesgo su integridad y su vida”.

Tras la integración de la carpeta de investigación, la agente del Ministerio Público solicitó ante un Juez de Control la orden de aprehensión, que policías de Investigación Criminal lograron cumplimentar. El imputado se encuentra recluido en el Penal para Varones de esta capital.

aov/rmlgv