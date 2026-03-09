La flautista indígena Yaneth Cruz, originaria de la comunidad de San Ildefonso, en Tepeji del Río, se presentará en el Palacio de Bellas Artes, en donde formará parte del concierto de gala de la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo.

Con esta gala se va a celebrar el 125 aniversario de esta agrupación y se realizará el próximo 21 de marzo en la sala principal de máximo recinto cultural del país, informó el gobierno estatal.

La flautista Cruz tiene ocho años de pertenecer a la Banda Sinfónica del Estado que fue fundada en 1901 y, entre sus facultades está promover la identidad, tradiciones y el orgullo de las diversas regiones del estado.

El gobernador Julio Menchaca Salazar, quien desde el inicio de su administración aseguró que apuesta por el talento que emerge desde las comunidades, celebró la participación de la joven flautista.

“Muchos músicos desean presentarse en Bellas Artes. Me llena de emoción tocar ahí junto con la Banda Sinfónica”, expresó Yaneth Cruz.

Orgullosa de su origen indígena, la artista representa una historia de constancia y herencia cultural. Su pasión por la música nació en su propia familia, según narró.

Su padre fue su primer maestro e inspiración, sembrando en ella el amor por el arte antes de que dejara su comunidad para desarrollar su talento.

La flautista indígena Yaneth Cruz, originaria de la comunidad de San Ildefonso, en Tepeji del Río, se presentará en el Palacio de Bellas Artes. Foto: Especial

Desde esa raíz comunitaria, busca que su historia hoy se convierta en una referencia para nuevas generaciones de músicos hidalguenses.

La propia flautista reconoce que su experiencia ha despertado el interés de niñas, niños y jóvenes que ven en la música una oportunidad de desarrollo.

“Los niños nos preguntan qué se siente estar en esta gran banda. Para mí es un orgullo porque podemos motivarlos a que les guste la música y sigan nuestros pasos”, comentó.

Durante el concierto conmemorativo, más de mil 300 espectadores podrán disfrutar de un programa musical que incluye piezas de Ferrán, Reed, Smith, Martínez, Castillo y del destacado compositor hidalguense Abundio Martínez.

En ese sentido, para Yaneth Cruz tocar en Bellas Artes será mucho más que un logro profesional: será la oportunidad de demostrar que las raíces indígenas, el esfuerzo y la pasión pueden llevar la música de Hidalgo hasta los escenarios más importantes del país, inspirando a nuevas generaciones a seguir ese mismo camino.

