Falleció el artista Pedro Friedeberg a los 90 años, en su casa de San Miguel Allende.

La noticia fue confirmada por la familia a través de su cuenta de Instagram:

“Pedro murió rodeado de su familia, con mucho amor y lleno de paz. Su familia se siente profundamente agradecida de haber podido compartir con él todo este tiempo. Su obra y su espíritu creativo dejan un legado inmenso”.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura lamentó la muerte de Friedeberg, a quien describió como “figura fundamental del arte contemporáneo en México”.

“El INBAL expresa sus condolencias a sus familiares, amistades y a la comunidad artística. Su legado permanece como parte significativa del arte mexicano de nuestro tiempo”, añadió el INBAL en sus redes sociales.

Lee también: Fallece António Lobo Antunes a los 83 años; autor clave de la narrativa portuguesa moderna

¿Quién fue Pedro Friedeberg?

Friedeberg, famoso por su arte con figuras geométricas, arte surrealista, con elementos op art y su icónica mano-silla, nació el 11 de enero de 1936 en Florencia, Italia. Se mudó a México a causa del estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Su primera exposición fue en 1959 “animado por los artistas Remedios Varo y Mathias Goeritz”, se indica en su página web. Man Ray, Max Ernst, Leonora Carrington, Alexander Calder, Kenneth Noland, Saul Steinberg y Salvador Dalí también formaron parte de su círculo social.

Foto: ARchivo El Universal

El creador estaba en contra de la pretensión del arte moderno, sentir que compartió con Goeritz, Ida Rodríguez Prampolini, Alice Rahon, Chuco Reyes y José Luis Cuevas, con quienes formó el grupo de “Los Hartos”. Esta postura de distanciarse del moderno mexicano también llevó a Friedeberg a formar parte de la exposición “Confrontación 66”, “formando así parte del movimiento de la Ruptura”, se indica en su sitio web.

Lee también: Hallan una de las mayores necrópolis de la antigua Roma; conserva esqueletos, pinturas y mosaicos

En México exhibió en el Museo de Arte Moderno, el Palacio de Bellas Artes, Galería Pecanins, Galería de Arte Mexicano. También participó en el programa de la Olimpiada Cultural, evento paralelo a los XIX Juegos Olímpicos en la Ciudad de México y creó un mural en el Hotel Camino Real.

El arte de Friedeberg se exhibió a nivel internacional, a partir de los años 60, donde exhibió en Estados Unidos, Francia, Italia, Brasil, Uruguay, España y más.

Entre los reconocimientos que recibió se encuentra haber sido invitado especial en la Feria ARCO de Madrid en 2005, haber tenido una exposición retrospectiva en el Palacio de Bellas Artes en 2009 y haber recibido la Medalla Bellas Artes en 2012.

Lee también: “El terrorismo viene ahora del poder”: Luis de Tavira