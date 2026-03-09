El empresario Juan Carlos Guerrero Rojas (Comalcalco, Tabasco, 1973) figura en al menos una red de 18 empresas del sector inmobiliario, petrolero y gasolinero. De acuerdo con el Registro Público de Comercio y Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa con la que se le relaciona es Petroservicios Integrales México S.A. de C.V.

Esta firma tiene al menos dos contratos con Pemex, de 2019 a la fecha, por 4 mil 117 millones de pesos.

El primero es de noviembre de 2019 y es relativo a trabajos integrales para intervenciones de pozos petroleros de los activos de la entonces subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP), por mil 998 millones de pesos.

Este contrato, de acuerdo con los registros de la petrolera, concluyó a finales de 2024 y fue otorgado en un concurso abierto.

El segundo contrato, formalizado en noviembre de 2023 y con término en diciembre de 2026, fue asignado a través de una adjudicación directa. Se pactó por un monto de 2 mil 119 millones de pesos, sin incluir IVA.

Esta empresa aparece dentro de los registros de proveedores y contratistas a los que Pemex les adeuda desde 2024. Hasta marzo de 2025 se le adeudaban 563 millones de pesos.

Petroservicios Integrales México fue constituida en enero de 2004. Entre sus dueños y accionistas aparecían Javier Arce López, Alfonso Rene Longoria García, José del Carmen Olán Arce y Sergio Alberto Cantú Garza. También participaron Ángel Ernesto García Castillo y Héctor Peralta Grappin, vinculado a la política. Guerrero Rojas aparece como accionista de Petroservicios Integrales México a partir de 2020.

Desde noviembre de 2024, los accionistas registrados en Petroservicios Integrales México son Guerrero Rojas y Héctor Peralta Grappin. El apoderado legal es Bertino Alejandro Custodio. Las compañías en las que Guerrero Rojas tiene participación accionaria son Inmobiliaria de la Chontalpa Grupo Rogue; Graro Inmobiliaria; Gocsa, S.A. de C.V; Inmobiliaria Tracksa, S.A. de C.V., y Cancún Meyaj S.A. de C.V.

También están Oil Industry Logistics; Estación De Servicio Vía Corta; Personal Especialista de Mexico y del Extranjero; Grupo de Servicios Energéticos de México; Artificial Lift Production Company De Mexico; BBG Consulting Oil Industries, e Inmobiliaria Kan-Tiaal. Además, figura en las sociedades Grupo Energético de la Chontalpa; Servicios Chocogas; Inmobiliaria Pergue; Mexicana: Smart Solutions For The Petroleum Industry, y Petróleos Tabasqueños.