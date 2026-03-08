Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario petrolero es el padre de Mafer, la quinceañera que se hizo viral porque a su fiesta acudieron Galilea Montijo, Belinda y J Balvin, entre otros artistas.

Se sabe que Guerrero Rojas es empresario y contratista de servicios para pozos de petróleo, principalmente a través de la empresa Petroservicios Integrales México S.A. de C.V., con sede en Comalcalco, Tabasco, municipio de donde es originario el actual gobernador Javier May Rodríguez.

Su empresa ofrece servicios relacionados con perforación, manejo de equipos y servicios para pozos petroleros, con maquinaria como equipos de perforación y bombas de lodo usadas en operaciones petroleras.

Lee también Belinda y su presencia en lujosos XV años en Tabasco; le cantó a la cumpleañera

Fiesta de XV años se hace viral; invitan a Belinda, Galilea Montijo y J. Balvin

Este sábado su nombre se volvió viral por ofrecer a su hija una fiesta cuya temática fue inspirada en Nueva York.

La conductora Galilea Montijo fue la encargada de recibir a los invitados en una alfombra roja; Belinda voló desde España para cantar las mañanitas en inglés y la influencer Priscila Escoto envío un mensaje de felicitación y reveló que ayudo al padre de Mafer a escoger una bolsa Hermes, cuyo costo es de más de 500 mil pesos.

A la fiesta celebrada en el Centro de Convenciones de Villahermosa acudieron a cantar Xavito Ballesteros, cantante de corridos tumbaos; J Balvin y cerró la noche el grupo mexicano Matute.

Lee también Salinas Pliego reacciona a la lujosa fiesta de XV años que reunió a J Balvin y Belinda en Tabasco; esto dijo

Dentro del salón se instalaron tiendas como Un Seven Eleven, Sephora, McDonald's, Hermes y una pizzeria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL/rmlgv