La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, informó la detención de un hombre que realizó disparos en las inmediaciones de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso.

En un comunicado se detalló que un individuo del sexo masculino fue detenido por elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) "Olmeca" tras realizar disparos en el municipio de Paraíso afuera de la refinería, aclarando que en el incidente no se reportaron personas lesionadas.

"El masculino se desplazaba a bordo de un vehículo y portaba un arma larga y un arma corta. El detenido, identificado como Omar "N", de 34 años de edad, originario del municipio de Jalpa de Méndez, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR)".

Será la autoridad que determinará su situación jurídica conforme a las diligencias que se realicen dentro del plazo constitucional establecido.

A través de redes sociales circulo la versión que se había tratado de una balacera dentro de la Refinería, y 12 horas después el Gobierno estatal emitió su postura sobre lo ocurrido.

