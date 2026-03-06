Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía General del Estado ejecutó una segunda orden de aprehensión en contra de Jared Alejandro, por el delito de feminicidio en perjuicio de Kimberly Joselin, ambos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En la mañana, el estudiante de 22 años fue vinculado a proceso por el delito de delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada, por el cual permanece internado en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos.

“Hace unas horas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en internamiento contra Jared Alejandro “N” por el feminicidio de Kimberly Joselin”, precisó el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar.

Fiscalía de Morelos acusa de feminicidio a Jared, detenido por desaparición de Kimberly Joselin. Foto: Especial

Jared está imputado por la desaparición forzada de Kimberly, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado a los 10 días después de su ausencia en un predio contiguo a la UAEM.

Esta mañana, el abogado de Jared, Eduardo Núñez Morales, informó que su trabajo radica en buscar el debido proceso y no confrontar a la sociedad.

Sobre los tres meses que dio la juez especializada de Control, Yaredi Montes Rivera, para cerrar la investigación, afirmó que pidieron cuatro meses porque se trata de un tema complejo por lo que la sociedad refiere.

“También entiendo el tema social que urge un resultado, pero que quede claro, en México, la justicia no se construye con presión, se construye a base de pruebas y eso es lo que nosotros vamos a trabajar durante estos tres meses”, expuso.

¿Abogado tiene pruebas a favor de su cliente?

Si los tuviera no hubiéramos pedido un plazo de cuatro meses de investigación, tan no los tenemos ahorita, acabamos de tomar la defensa, que para poder dar una defensa técnica adecuada, necesitamos un plazo mayor de investigación”, respondió el abogado.

