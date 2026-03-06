Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Un análisis sobre el feminicidio en Hidalgo, donde la violencia machista se mantiene con impunidad y afecta a madres, hijas y hermanas. El titular de Seguridad de Chiapas y su sorprendente colección de autos adquiridos a precios muy por debajo del mercado; la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asegura que no hay traición de los aliados de Morena, PT y Verde en la reforma electoral; el expresidente Donald Trump termina la gestión polémica de Kristi Noem al frente del DHS y la designa en nueva misión hemisférica; y finalmente, noticias del entretenimiento con Bruno Mars, quien anuncia sus conciertos en México como parte de “The Romantic Tour”. Un episodio que mezcla política, seguridad, derechos humanos y música, para mantenerte informado de lo más relevante en México y el mundo. Dale play y... ¡Entérate!