Más Información
Pendiente un amparo sobre facultad de la UIF para obtener datos bancarios de Salinas Pliego; SCJN desecha recursos de sus empresas
Ocho cargas de dinamita en puente de Puerto Vallarta tras caída de "El Mencho"; así intentó desplomar el CJNG la estructura
Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Un análisis sobre el feminicidio en Hidalgo, donde la violencia machista se mantiene con impunidad y afecta a madres, hijas y hermanas. El titular de Seguridad de Chiapas y su sorprendente colección de autos adquiridos a precios muy por debajo del mercado; la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asegura que no hay traición de los aliados de Morena, PT y Verde en la reforma electoral; el expresidente Donald Trump termina la gestión polémica de Kristi Noem al frente del DHS y la designa en nueva misión hemisférica; y finalmente, noticias del entretenimiento con Bruno Mars, quien anuncia sus conciertos en México como parte de “The Romantic Tour”. Un episodio que mezcla política, seguridad, derechos humanos y música, para mantenerte informado de lo más relevante en México y el mundo. Dale play y... ¡Entérate!
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]