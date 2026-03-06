Más Información

Monreal descarta que reforma electoral sea aprobada; “al buen entendedor pocas palabras”, expresa

Pendiente un amparo sobre facultad de la UIF para obtener datos bancarios de Salinas Pliego; SCJN desecha recursos de sus empresas

Bajos salarios y recursos insuficientes agravan crisis en la Secretaría de Cultura 

Minimizan el papel del Rancho Izaguirre, acusa colectivo

Ocho cargas de dinamita en puente de Puerto Vallarta tras caída de "El Mencho"; así intentó desplomar el CJNG la estructura

Hallan en la pintura y la fotografía una ruta de inclusión

Oposición vecinal pausa construcción de ciclovías

Elizabeth Soto, rescatista y abogada por los animales; denunciar le ha costado agresiones, acoso y una amenaza de muerte

Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Un análisis sobre el feminicidio en Hidalgo, donde la violencia machista se mantiene con impunidad y afecta a madres, hijas y hermanas. El titular de Seguridad de Chiapas y su sorprendente colección de autos adquiridos a precios muy por debajo del mercado; la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asegura que no hay traición de los aliados de Morena, PT y Verde en la reforma electoral; el expresidente Donald Trump termina la gestión polémica de Kristi Noem al frente del DHS y la designa en nueva misión hemisférica; y finalmente, noticias del entretenimiento con Bruno Mars, quien anuncia sus conciertos en México como parte de “The Romantic Tour”. Un episodio que mezcla política, seguridad, derechos humanos y música, para mantenerte informado de lo más relevante en México y el mundo. Dale play y... ¡Entérate!

