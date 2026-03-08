Se viralizan imágenes de los XV Años de "Mafer", una joven que celebró su fiesta de cumpleaños este fin de semana, en donde Belinda interpretó "Happy birthday to you" y otros famosas, como Galilea Montijo, condujeron el festejo, lo que ha causado la intriga de los usuarios, quienes se preguntan cómo fue financiada la celebración.

En redes, comenzó a difundirse un video donde la cantante, con un vestido rojo justo de satén, se acerca a una joven, vestida como quinceañera, que estaba acompañada de su madre y su padre, para cantarle el tema en inglés, mientras la toma de la mano.

Al terminar su interpretación, "Beli" agradeció por haber sido invitada al festejo y, a continuación, dedicó unas palabras a la cumpleañera, que -con una sonrisa- mostró entusiasmo de conocer a la cantante de "Heterocromía".

Beli viajó desde España a Tabasco para cantar happy birthday a una quinceañera?? El HBD del millón de pesos. 😭 pic.twitter.com/aGWVrMZEXL — Eduardo (@Eduardo9_C) March 8, 2026

"Felicidades, hermosa. Muchísimas felicidades, qué hermosa fiesta, muchas gracias por invitarme. que disfrutes muchísimo esta nueva etapa en tu vida, que va a ser la mejor, ¡feliz cumpleaños!", dijo, mientras aplaudía y exhortaba a los demás invitados a hacer lo propio.

Los fans de la cantante no perdieron de vista que, en la actualidad, Belinda se encuentra establecida en Madrid, donde graba "Carlota", por lo que, sugieren que puso viajar, de vuelta a nuestro país (Tabasco), sólo para asistir a la celebración en la que, visiblemente, invirtieron gran cantidad de dinero.

Ella no fue la única famosa que estuvo presente, Galilea Montijo fue la anfitriona de la celebración y, su novio, Isaac Moreno, estuvo con ella en todo momento.

De hecho, el maquillista, tanto de "Gali", como de "Beli", Alfonso Waithsman fue el mismo que maquilló a la cumpleañera, como mostró el profesional del maquillaje a través de sus historias de Instagram.

Los intérpretes de música urbana como Xavi y J Balvin, como el grupo Matute, también estuvieron en el festejo, amenizando con la interpretación de algunas de sus canciones más exitosas.

