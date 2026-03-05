A Amanda Miguel no le interesa la voz de Ángela Aguilar, por lo que no tierne intenciones de cantar con la hija de Pepe Aguilar, intérprete de regional mexicano, contrario a lo que piensa sobre Belinda y su talento musical, el cual dice, no es respetado ni valorado por mucha gente.

Amanda elogió a la cantante y actriz quien actualmente se encuentra en España grabando una serie sobre la emperatriz Carlota, sin embargo, reveló que ambas tendrá una colaboración, pues Beli, como es llamada por sus fans, ya le dijo que quiere grabar una canción de ella.

La argentina no reveló de qué canción se trata, pero adelantó que será un hecho dicha colaboración después de que fue bien recibida la que tuvieron en el musical "Mentiras".

Amanda aprovechó para elogiar el talento musical de la cantante, el cual, dijo, no ha sido valorado ni respetado, sin embargo reconoció que tiene mucho talento y voz.

"Ella tiene voz, la gente no la respeta como cantante pero ella tiene voz; digo que no la respetan porque me doy cuenta que la gente no la respeta y yo digo: 'pero si canta divino, canta en su forma'", expresó con Yordi Rosado en entrevista.

Belinda y Amanda Miguel se conocen personalmente.

Para Amanda, a Belinda le queda cantar temas románticos, pues además, tiene muy buen oído.

"A ella le funcionan mis canciones, le quedan mis canciones, ella tiene que, para mí, verdad... cantar canciones más románticas", expresó.

Amanda, quien alista un show en el que cantará temas de su fallecido esposo, Diego Verdaguer, apuntó que Belinda, además de talentosa, también es sencilla y muy hermosa.

"La tipa tiene un súper talento, y es hermosa, y es sencilla dentro de todo, mucha gente cree que es mam... y no es cierto; aparte es hermosa".

