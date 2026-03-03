Hace unos meses, Gonzalo Hevia Baillères se convirtió en el protagonista de las indirectas que lanzó Belinda en su canción "Heterocromía", en la que habla sobre un romance fallido con un millonario. Ahora el empresario volvió a dar de qué hablar, pues lo están relacionando con la actriz Emma Watson.

De acuerdo con información publicada por la revista "Quién", la británica y el mexicano se han estado viendo desde diciembre del 2025; incluso, fueron captados en exclusivos destinos turísticos, como los Alpes Franceses y Punta Mita, en nuestro país.

Aunque el romance no ha sido confirmado, los rumores de que existe algo más que una amistad crecieron recientemente, luego de que la pareja fue fotografiada en distintos lugares de la Ciudad de México.

Las imágenes publicadas por la revista muestran a Emma y Gonzalo disfrutando de elegantes cenas, tardes más tranquilas en una cafetería y hasta compartiendo un romántico beso en el aeropuerto de la capital.

¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères?

Descendiente de una de las familias más influyentes de México, Gonzalo Hevia Baillères es nieto del fallecido Alberto Baillères, quien fuera el presidente de Grupo Bal, conglomerado que incluye a El Palacio de Hierro y GNP Seguros.

Pertenece al sector empresarial mexicano, donde se ha desarrollado en el ámbito tecnológico, de logísitica y de inteligencia artificial.

Es fundador y director de HBeyond, una firma de inversión con presencia en Nueva York, Miami y la CDMX enfocada en tecnologías transformadoras.

En cuanto a su vida sentimental, de septiembre de 2022 hasta mayo del 2023, se le vinculó sentimentalmente con Belinda, pero la relación no terminó nada bien. Rumores aseguran que la familia no vio con buenos ojos a la cantante, lo que ella retrató en una de sus canciones.

Por su parte, Emma Watson es una de las actrices más queridas de Hollywood. Debutó en la pantalla grande con la saga de "Harry Potter", donde interpretó a "Hermione".

Además de su carrera en el cine, estudió literatura inglesa en la Universidad de Brown y más tarde hizo una maestría en escritura creativa, y un doctorado en filosofía en la Universidad de Oxford.

También es reconocida por su activismo a favor de la igualdad de género; incluso, en 2014 fue nombrada emnajadora de buena voluntad por parte de la ONU.

