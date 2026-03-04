El nombre de Gonzalo Hevia Baillères, para muchos, quizá no resulte familiar; sin embargo, en 2022 se convirtió en tema de interés tras ser relacionado con la cantante Belinda.

La pareja fue vista en diferentes eventos públicos y las redes sociales, lo que desató fuertes rumores sobre un noviazgo. Pero el romance no fue color rosa, se dijo que la familia del empresario no veía con buenos ojos a la artista y terminaron.

Dos años más tarde, y como parte del disco que la trajo de vuelta a la música, Belinda estrenó “Heterocromia”, un tema que, según varias versiones, está dedicado a Hevia.

Lee también ¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères, el ex de Belinda que ahora fue captado besando a Emma Watson?

La canción habla de una relación fallida con un hombre adinerado; además crítica a los prejuicios de las clases sociales, al lujo y la traición.

En la letra, la española utiliza frases irónicas que aluden a la alta sociedad y al trato que supuestamente habría recibido:

“Lo que te choca, te checa

Por ser real y verdadero

Mi ropa mandaste en bolsa

Porque eres el basurero

Tanto sufrimiento

Me hizo el corazón de acero”

Aunque la también actriz llegó a confirmar que escribió "Heterocromia" tras una dolorosa ruptura, hasta edl día de hoy nunca ha revelado el nombre del destinatario, dejando la especulación abierta.

Sin embargo, muchos fans la han relacionado con Hevia por algunas palabras que aparecen en la letra. Para empezar, el título, que hace referencia a una condición en la que los iris de la persona que la presenta sean de distinto color. Y es que, este rasgo se ha observado en fotografías públicas de Gonzalo Hevia Baillères.

Lee también De crush al set: Belinda cumple su sueño y protagoniza "Carlota" junto a Miguel Ángel Silvestre