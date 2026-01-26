Más Información
Un número aún indeterminado de elementos de la Guardia Nacional, destacamentados en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, sufrieron síntomas de intoxicación.
Los efectivos militares de la Guardia Nacional debieron ser trasladados de emergencia al Hospital Militar de La Boticaria, a donde llegaron con síntomas como mareos y vómitos.
Los primeros reportes indican que los agentes desayunaron en el cuartel del Distribuidor Vial de Cabeza Olmeca del puerto de Veracruz y luego salieron a realizar rondines y sus operativos, sin embargo comenzaron a sentirse mal.
Fue en las propias patrullas como fueron trasladados para su atención médica; y de acuerdo con algunas versiones sumarían entre 30 y 40 los efectivos afectados. La corporación militar no ha dado a conocer información oficial.
