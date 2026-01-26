Más Información

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; nombran a Lucero Ibarra directora interina

Salen más gastos de la Nueva Corte; compraron togas por casi 300 mil pesos

Ministros de la Corte hablan sobre polémica por camionetas blindadas; la seguridad no implica lujo, dicen

Ratifican a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido; legisladores debaten si tiene la preparación

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

Un número aún indeterminado de elementos de la , destacamentados en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, sufrieron síntomas de .

Los efectivos militares de la Guardia Nacional debieron ser trasladados de emergencia al Hospital Militar de La Boticaria, a donde llegaron con síntomas como mareos y vómitos.

Los primeros reportes indican que los agentes desayunaron en el cuartel del Distribuidor Vial de Cabeza Olmeca del puerto de Veracruz y luego salieron a realizar rondines y sus operativos, sin embargo comenzaron a sentirse mal.

Fue en las propias patrullas como fueron trasladados para su ; y de acuerdo con algunas versiones sumarían entre 30 y 40 los efectivos afectados. La corporación militar no ha dado a conocer información oficial.

