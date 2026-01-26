Un número aún indeterminado de elementos de la Guardia Nacional, destacamentados en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, sufrieron síntomas de intoxicación.

Los efectivos militares de la Guardia Nacional debieron ser trasladados de emergencia al Hospital Militar de La Boticaria, a donde llegaron con síntomas como mareos y vómitos.

Lee también Perros pitbull atacan a estudiantes dentro de una secundaria en Veracruz; hay siete heridos

Los primeros reportes indican que los agentes desayunaron en el cuartel del Distribuidor Vial de Cabeza Olmeca del puerto de Veracruz y luego salieron a realizar rondines y sus operativos, sin embargo comenzaron a sentirse mal.

Fue en las propias patrullas como fueron trasladados para su atención médica; y de acuerdo con algunas versiones sumarían entre 30 y 40 los efectivos afectados. La corporación militar no ha dado a conocer información oficial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov