Más Información

Arrestan en México a Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa; es acusado de ser capo de la droga

Arrestan en México a Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa; es acusado de ser capo de la droga

Tras reunión de Harfuch con director del FBI, trasladan a EU a Ryan Wedding y a Alejandro Rosales; ambos son objetivos prioritarios

Tras reunión de Harfuch con director del FBI, trasladan a EU a Ryan Wedding y a Alejandro Rosales; ambos son objetivos prioritarios

Sheinbaum reacciona a compra de nueve camionetas de lujo para ministros de la SCJN; "todo tiene que informarlo la Corte", dice

Sheinbaum reacciona a compra de nueve camionetas de lujo para ministros de la SCJN; "todo tiene que informarlo la Corte", dice

Ponen candados contra chips fraudulentos

Ponen candados contra chips fraudulentos

"El Botox" duerme en la FEMDO tas detención en Michoacán; espera su traslado a un penal federal

"El Botox" duerme en la FEMDO tas detención en Michoacán; espera su traslado a un penal federal

CFE garantiza suministro eléctrico ante tormenta invernal que impacta el norte de México; nevadas y lluvias provocan bajas temperaturas

CFE garantiza suministro eléctrico ante tormenta invernal que impacta el norte de México; nevadas y lluvias provocan bajas temperaturas

Dos adultos y un menor de apenas seis meses de edad resultaron intoxicados por inhalación de monóxido de carbono al interior de un departamento ubicado en la , luego de que las perillas de un boiler no fueran cerradas correctamente.

Personal de Protección Civil acudió al inmueble tras el reporte realizado por vecinas y vecinos de la zona de Cafetal y Vainilla, donde se alertó sobre personas con síntomas de intoxicación dentro del domicilio.

Servicios de emergencia se trasladaron al domicilio marcado con el número 722 de la calle Cafetal, donde brindaron atención médica prehospitalaria a los afectados, sin que hasta el momento se informara sobre su traslado a un hospital.

Posteriormente, elementos de Protección Civil realizaron la revisión del departamento, llevaron a cabo labores de ventilación y emitieron recomendaciones preventivas para evitar nuevos incidentes relacionados con la acumulación de gas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News
Vincula tu Suscripción a Google

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]