Dos adultos y un menor de apenas seis meses de edad resultaron intoxicados por inhalación de monóxido de carbono al interior de un departamento ubicado en la colonia Granjas México, luego de que las perillas de un boiler no fueran cerradas correctamente.

Personal de Protección Civil acudió al inmueble tras el reporte realizado por vecinas y vecinos de la zona de Cafetal y Vainilla, donde se alertó sobre personas con síntomas de intoxicación dentro del domicilio.

Servicios de emergencia se trasladaron al domicilio marcado con el número 722 de la calle Cafetal, donde brindaron atención médica prehospitalaria a los afectados, sin que hasta el momento se informara sobre su traslado a un hospital.

Posteriormente, elementos de Protección Civil realizaron la revisión del departamento, llevaron a cabo labores de ventilación y emitieron recomendaciones preventivas para evitar nuevos incidentes relacionados con la acumulación de gas.

