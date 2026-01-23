Huehuetoca, Méx.— Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México localizaron y resguardaron una toma clandestina de hidrocarburo, en la colonia Santa María, en el municipio de Huehuetoca, en donde un grupo de aproximadamente 50 personas intentó resistirse al operativo.

El alertamiento sobre la presunta toma ilegal de hidrocarburo ocurrió cuando los uniformados estatales realizaban patrullajes por la zona y para continuar con el procedimiento, ante la resistencia que opusieron personas civiles, policías municipales de Huehuetoca y de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) colaboraron para que la acción fuera concretada.

Al llegar al sitio donde localizaron la toma ilegal de gasolina, los uniformados estatales observaron cuatro vehículos, mismos que en su interior cargaban con bidones y tambos con un líquido parecido al combustible, de acuerdo con la SSEM.

En el lugar también se percibía un olor similar al combustible, por lo que los oficiales mexiquenses se acercaron para corroborar y decidieron proceder al aseguramiento del predio.

Fue al momento de proceder con el traslado de los indicios hallados cuando un grupo de aproximadamente 50 personas quiso evitarlo, señala el reporte de la policía del Estado de México.

Y para continuar con el operativo, policías de seguridad pública municipal y de Seguridad Física de Pemex llegaron para auxiliar y esperar a que el personal de la compañía petrolera llegara para la clausura de la toma. No hubo reporte de personas detenidas.

EL UNIVERSAL publicó que la práctica ilegal del robo de combustible sigue realizándose en el municipio mexiquense de Huehuetoca, donde incluso en predios asegurados desde hace años, la delincuencia organizada regresa para seguir extrayendo hidrocarburos.