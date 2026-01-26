Un grupo de estudiantes de secundaria fueron atacados por perros pitbulls en el interior de una escuela del sur de Veracruz, donde se reportan siete heridos.

Los hechos ocurrieron la mañana de hoy en la Escuela Secundaria General número 1 del municipio de Minatitlán, donde los canes ingresaron al colegio.

De acuerdo con los testigos de los hechos, los perros se lanzaron contra estudiantes que se encontraban en los patios realizando diversas actividades.

Al menos siete jóvenes resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales de la zona; mientras que en la escuela los servicios de emergencia atendieron a estudiantes por crisis nerviosas.

Los reportes médicos, señalan que los heridos presentaban diversas laceraciones en extremidades inferiores, por lo que personal prehospitalario los atendió y los canalizó a un Centro Médico.

En las instalaciones educativas, se registró una intensa movilización de elementos de corporaciones de rescate y ayuda, así como de los padres de familia que acudieron por sus hijos ante la suspensión de las clases.

Aunque se montó un operativo para ubicar a los perros, no lograron encontrarlos.

