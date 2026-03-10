La Paz. - Ante la saturación de la actual Casa Cuna en La Paz, Baja California Sur, el ayuntamiento anunció la construcción de un nuevo espacio de atención para niñas y niños en situación de resguardo, proyecto que será conocido como “Coralitos”.

La alcaldesa Milena Quiroga Romero informó que el nuevo complejo se ubicará en un predio en la zona conocida como Península Sur, y que se proyecta como un centro integral para la atención de infancias bajo protección institucional.

Según explicó, el proyecto contempla una capacidad aproximada para 80 menores, principalmente de cero a 12 años, y contará con espacios diferenciados de atención de acuerdo con la edad.

“Es una realidad que ya son muchos niños en la Casa Cuna aquí en La Paz. Necesitamos dividirlos y darles el cuidado y el amor que quizá no tuvieron en sus casas”, expresó.

Lee también Detienen a hombre por tentativa de feminicidio contra su hija de 11 días de nacida en Aguascalientes; bebé presentaba mordeduras y golpes

Invertirán 100 mdp

Detalló que el complejo requerirá una inversión cercana a 100 millones de pesos, por lo que se construirá en dos etapas.

La primera fase cubrirá alrededor del 80% del proyecto, con la meta de dejarlo funcional, mientras que una segunda etapa podría concretarse este mismo año o en el siguiente, dependiendo de los recursos disponibles.

Para financiar la obra, el ayuntamiento contempla recursos propios, donaciones y apoyo del Gobierno del Estado.

Quiroga Romero indicó que a más tardar en tres semanas se colocará la primera piedra para iniciar formalmente la construcción.

Lee también Sentencian a maestro por abuso sexual de dos menores en primaria de Ciudad Juárez; pasará 30 años en prisión

Atención diferenciada a infancias

El proyecto contempla áreas específicas para el cuidado de niñas y niños según su edad, incluyendo espacios para bebés de cero a dos años, así como áreas para menores de dos a cuatro y de seis a diez años.

Se prevé integrar instalaciones para la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, zonas de esparcimiento y áreas educativas.

La alcaldesa señaló que el objetivo es contar con un espacio que permita brindar atención más adecuada a las infancias bajo resguardo institucional.

El anuncio ocurre en un contexto en el que las autoridades han reconocido la alta demanda de espacios para menores bajo protección en La Paz.

En semanas recientes también se han registrado fugas de adolescentes en Casa Cuna Casa Hogar, algunos de los cuales incluso resultaron lesionados durante estos incidentes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL