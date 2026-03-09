Rincón de Romos, Aguascalientes.- El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes (CECyTEA) de esta comunidad aguascalentense cuenta con su laboratorio de Inteligencia Artificial.

La gobernadora Tere Jiménez Esquivel (PAN) acudió a este plantel educativo a entregarles esta nueva infraestructura, para que las y los alumnos tengan acceso a herramientas tecnológicas que fortalecerán sus habilidades digitales, lo que a su vez les abrirá más y mejores oportunidades profesionales y laborales.

“Necesitamos que nuestros jóvenes estén cada vez más preparados para enfrentar los retos del futuro. Queremos que compitan con el mundo y que lleguen tan lejos como se lo propongan, y para lograrlo tienen que luchar y no darse por vencidos para construir sus sueños”, les dijo la gobernadora.

Y Jorge Saucedo Gaytán, director del plantel, destacó el respaldo y compromiso de la gobernadora con la educación.

“Este Laboratorio de Inteligencia Artificial representa mucho más que tecnología, simboliza oportunidades, sueños y futuros posibles para nuestros estudiantes”, expuso.

Y agradeció a la mandataria estatal el apoyo, @porque nuestras y nuestros jóvenes podrán desarrollar habilidades, creatividad e innovación para enfrentar los retos del mundo actual y contribuir al progreso de nuestra sociedad”.

También en este evento Jiménez Esquivel entregó reconocimientos a quienes integran el equipo Owl Turbo Racing Team, por haber obtenido su pase a la Competencia STEM Racing World Finals en Singapur, donde representará a México frente a equipos de todo el mundo.

Asimismo encabezó la ceremonia de Honores a la Bandera, premió a las y los alumnos con mejor aprovechamiento académico y rifó bicicletas, y reconoció a las y los estudiantes que conforman la Escolta del plantel, tras lograr el tercer lugar en el Concurso Nacional de Escoltas de los CECyTEs.

A nombre de todos sus compañeros y compañeras, Renata Maray Hernández Lara, agradeció a la gobernadora aguascalentense por el Aula de Inteligencia Artificial que entregó.

“Hoy no solo estamos inaugurando un laboratorio, hoy estamos abriendo una puerta hacia el futuro, un espacio donde nuestras ideas podrán convertirse en proyectos, donde nuestra curiosidad se transformará en conocimiento y donde nuestros sueños comenzarán a tomar forma. Esta tecnología nos permitirá aprender, crear e innovar para mejorar el mundo que nos rodea”, aseguró.

