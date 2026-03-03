Aguascalientes.— La empresa Flex Aguascalientes se consolida como el centro de robótica, producto de un ecosistema sólido, talento especializado, por las instituciones educativas de calidad y una robusta red de proveeduría, afirmó Víctor Brizuela, vicepresidente de operaciones, ante la gobernadora Tere Jiménez Esquivel (PAN).

“Hoy damos un paso histórico en una trayectoria de crecimiento constante y confianza en nuestros clientes”, aseguró ante los invitados y empleados que fueron testigos cuando la mandataria estatal cortó el tradicional listón que da inicio a la expansión de operaciones de Flex en la entidad.

En su mensaje, la gobernadora especificó que “anunciamos una noticia que nos llena de orgullo y que posiciona con mayor firmeza a Aguascalientes en el escenario internacional. Flex amplía sus operaciones gracias a la confianza en el talento y la capacidad de nuestra gente. Esta expansión habla del presente que vivimos y del futuro que estamos construyendo”.

Aguascalientes, dijo, se ha consolidado como un estado donde las empresas encuentran condiciones reales para prosperar, generar empleo digno y elevar la calidad de vida de las familias. La decisión de Flex de fortalecer su presencia en la entidad confirma que “aquí hay seguridad, tranquilidad, certeza jurídica, un entorno propicio para crecer, respeto a la propiedad privada y un gobierno que acompaña a las inversiones con soluciones concretas”, afirmó.

Precisó que la expansión de Flex “es una señal clara de que contamos con talento local, con visión y con compromiso. Aquí hay rumbo y hay capacidad. Sigamos adelante con unidad y determinación, demostrando cada día por qué Aguascalientes es y seguirá siendo el gigante de México”.

En su momento, Víctor Brizuela destacó que la planta integra procesos de metal, inyección de plástico, construcción de tablillas, laboratorios certificados y ensambles electromecánicos, lo que permite ofrecer velocidad, precisión y calidad de clase mundial.

Actualmente, Flex genera más de 5 mil empleos directos y trabaja con 900 proveedores, dinamizando la economía regional.

A su vez, Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, afirmó que este proyecto es resultado de una estrategia clara de crecimiento sostenido.

“Este proyecto refleja la visión de nuestra gobernadora Tere Jiménez, de continuar avanzando y generando oportunidades para que los jóvenes se empleen y para que las empresas se consoliden. Desde la secretaría estamos convencidos de que Aguascalientes debe ser líder, con bases sólidas que permitan a las compañías crecer y, al mismo tiempo, fortalecer la calidad de vida de quienes trabajan en ellas”, subrayó.