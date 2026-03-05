La gobernadora Tere Jiménez Esquivel (PAN) expuso las ventajas competitivas que tiene Aguascalientes para emprender y expandir negocios, en la Feria Internacional de Franquicias en la que 19 empresas del estado presentan franquicias y soluciones de proveeduría en este encuentro de negocios.

Dijo que Aguascalientes se ha consolidado como un destino confiable para la inversión y el crecimiento empresarial, por su estabilidad económica, su capital humano altamente capacitado y las condiciones favorables que ofrece para hacer negocios.

“En Aguascalientes creemos en el talento y la capacidad de nuestras emprendedoras y emprendedores. Los quiero felicitar mucho, yo aprendo de ustedes porque se levantan a diario a luchar; ustedes hacen grande a México", aseveró.

Lee también Asociación Mexicana de la Industria Turística de Yucatán va contra el fraude en el sector; busca tipificarlo como delito

Y precisó: "Siempre les he dicho que los sueños se cumplen, con mucha fuerza y energía. Hoy venimos a mostrar al país y al mundo que nuestro estado tiene todo para que las franquicias nazcan, crezcan y se expandan con éxito”.

En el World Trade Center de la Ciudad de México, la mandataria estatal inauguró la Feria Internacional de Franquicias, donde el estado participa como invitado especial en uno de los encuentros de negocios más relevantes para el desarrollo y expansión de modelos de franquicia en México y América Latina.

En su momento, Esaú Garza de la Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt) del gobierno aguascalentense, reconoció el esfuerzo de las empresas locales que han apostado por el modelo de franquicia como una vía para expandir sus negocios.

“Felicidades por creer en su producto y en su franquicia, porque tienen el potencial de llegar a otros estados e incluso a otros países. Me da mucho gusto que más de 19 empresas de Aguascalientes están presentando franquicias y soluciones de proveeduría como etiquetas y cajas. Les deseo mucho éxito e invito a las y los asistentes a visitarnos del 5 al 7 de marzo, de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, para conocer todas las opciones y alternativas para hacer negocio”, mencionó.

Lee también Reconocen a Manuel Guerra Cavazos, alcalde de García, Nuevo León, por política ambiental; destaca en sustentabilidad

Garza de Vega destacó que actualmente 23 franquicias locales forman parte del padrón de la Sedecyt, lo que refleja el dinamismo del ecosistema empresarial de la entidad.

La participación de Aguascalientes en la Feria Internacional de Franquicias también permite promover las fortalezas estratégicas del estado, como su ubicación geográfica privilegiada, su infraestructura y un entorno propicio para el emprendimiento y la expansión empresarial.

Además, este espacio facilita la generación de nuevos vínculos comerciales con marcas e inversionistas de distintas regiones del país, lo que contribuye a diversificar la economía estatal y atraer nuevos esquemas de inversión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc/rmlgv

Noticias según tus intereses