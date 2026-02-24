Aguascalientes, Aguascalientes.- La gobernadora Tere Jiménez Esquivel (PAN) reconoció la entrega, el patriotismo y hasta el sacrificio de las fuerzas armadas, porque su labor ha sido determinante para preservar la estabilidad y brindar certidumbre a la población.

En la ceremonia en que se conmemoró el Día de la Bandera, afirmó que "Aguascalientes es hoy un referente nacional de seguridad y convivencia". Las corporaciones estatales, municipales y federales actúan como un solo frente, con objetivos compartidos y tareas bien definidas. Mantener este clima de tranquilidad es el resultado de decisiones firmes, de una estrategia clara y de la convicción de que vivir sin miedo es un derecho y no un privilegio".

Y precisó: "Aquí no hay espacio para la impunidad, aquí quien la hace la paga, lo he dicho antes y lo repito con claridad. No daremos un paso atrás en la lucha permanente contra quienes atentan contra la gente de esta tierra; vamos a defender con todos los medios a nuestro alcance la tranquilidad que con mucho esfuerzo hemos consolidado”.

La mandataria estatal aguascalentense, luego del izamiento de la Bandera en la explanada de la Plaza Patria, reafirmó que Aguascalientes continuará siendo tierra de paz, de gente buena, de oportunidades y de futuro; asimismo, convocó a seguir consolidando al estado como referente nacional.

En su mensaje especificó: “Que nuestra bandera sea una guía y el símbolo del compromiso que tenemos de construir una nación digna, justa y solidaria. Sigamos demostrando que, gracias a la entrega, compromiso y valores de la gente de esta tierra, Aguascalientes es un ejemplo de paz, un ejemplo de desarrollo y un ejemplo de justicia. ¡Viva nuestra bandera! ¡Viva Aguascalientes y que viva México!”, arengó la gobernadora.

A su vez, Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno, invitó a todas y todos los presentes a honrar la bandera, actuando con responsabilidad, unidad y esfuerzo.

“Rendimos hoy homenaje a nuestra bandera nacional, una bandera que es herencia de nuestros héroes, legado para nuestras hijas e hijos y símbolo vivo de nuestra historia, nuestra identidad y nuestro futuro como nación. En nuestro lábaro patrio se concentra la historia de una nación que ama la independencia, defiende la libertad y cree firmemente en la justicia”, aseveró.

En el evento se realizó la ceremonia de incineración de 11 banderas, además de abanderar de forma simultánea a cien instituciones educativas. Y se premió a las y los alumnos ganadores del concurso “Pinta tu Bandera”, quienes recibieron un reconocimiento y una tablet.

A este evento acudieron Aurora Jiménez Esquivel, presidenta del DIF Estatal; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; e Isaac Aarón Jesús García, coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes.

Así como Lucía de León Ursúa, diputada local; María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado de Aguascalientes; y Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; además de funcionarios de los tres niveles de gobierno, estudiantes, maestros y padres de familia.

