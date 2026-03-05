La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su gobierno mantendrá los principios de la política exterior mexicana, luego de ser cuestionada sobre la reunión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá el 7 de marzo con algunos países de América Latina en la llamada “Shield of the Americas Summit”, encuentro al que no fueron invitados México, Brasil ni Colombia.

La Mandataria federal subrayó que México seguirá guiándose por los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de los conflictos.

“Nosotros siempre vamos a mantener nuestra política exterior, no solamente porque es constitucional, sino que lo hacemos por convicción. Y eso tiene que ver con la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos principalmente”, declaró.

La cumbre convocada por Trump en Miami reunirá a líderes de países como Argentina, Ecuador, El Salvador y Paraguay para discutir temas de seguridad regional, migración y combate al crimen organizado.

Por otra parte, Sheinbaum también fue cuestionada sobre la postura del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, quien rechazó permitir el uso de bases militares estadounidenses en su territorio para un eventual ataque contra Irán.

La presidenta señaló que respeta la decisión del gobierno español y reiteró que México siempre apostará por la paz.

“Es muy respetable la posición del presidente de España en apostar por la paz… Nosotros de igual manera siempre vamos a llamar a la paz”, expresó.

Sheinbaum recordó que los principios de la política exterior mexicana están establecidos en la Constitución y deben guiar las decisiones del Ejecutivo en el ámbito internacional.

Asimismo, consideró necesario fortalecer el papel de organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para evitar conflictos internacionales.

“Sería muy bueno que se recuperara el papel de Naciones Unidas, que finalmente es buscar la paz en el mundo y al mismo tiempo el desarrollo sostenible y justo de los países”, señaló.

Finalmente, la mandataria reiteró que México respaldará todos los esfuerzos diplomáticos que contribuyan a la paz y a la solución pacífica de los conflictos en el ámbito internacional.

