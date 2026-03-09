Un hombre de entre 20 y 25 años fue asesinado a balazos la noche del domingo mientras se encontraba en la vía pública en la colonia Ampliación Torre Blanca, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona alertaron a las autoridades luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego sobre Lago Caneguín, cerca del cruce con Lago San Martín. Tras los disparos, los habitantes observaron a un hombre tirado e inconsciente sobre la cinta asfáltica, sin que pudieran proporcionar datos sobre los posibles responsables ni el motivo de la agresión.

Al lugar acudieron elementos de la policía sectorial, quienes confirmaron la presencia de una persona lesionada y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron para brindar atención médica al joven; sin embargo, tras realizar la valoración correspondiente confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a heridas provocadas por disparos de arma de fuego.

Policías acordonaron la zona para resguardar la escena del crimen y notificaron a la Coordinación Territorial correspondiente.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales acudió al sitio para realizar el levantamiento de indicios y el procesamiento del lugar, mientras se iniciaron las investigaciones para esclarecer el homicidio y dar con los responsables.

